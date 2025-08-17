به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی با خیبر در ابتدای صحبت‌های خود گفت: ۱۷ مرداد، چند روز پیش روز خبرنگار بود. چون بازی ما فرداست، خدمت شما رسیدیم. امروز تبریک می‌گویم به شما. ۲۸ مرداد هم روز عکاس است. به عکاسان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همه عزیزان روزهای خوبی داشته باشند.

سرمربی مس رفسنجان با اشاره به بازی پیش‌رو مقابل خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: مردم لرستان مردم واقعاً دوست‌داشتنی هستند. با این تیمی که بالاخره آمده لیگ برتر، چندین سال است زندگی می‌کنند و آرزوی موفقیت دارم در ادامه راه برای تیم خیبر خرم‌آباد.

پذیرش تأخیر در نقل‌وانتقالات

خطیبی در پاسخ به سوالی درباره از دست دادن زمان طلایی نقل‌وانتقالات، اذعان کرد: واقعیتش درست می‌فرمایید. ما دیر شروع کردیم.

سرمربی مس رفسنجان با تشکر از عوامل باشگاه گفت: با این همه، از آقای فیض، آقای صالحی رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره، آقای بخشی و عوامل باشگاه که در این چند روز واقعاً سنگ تمام گذاشتن تا بالاخره تیم را جمع کنیم، تشکر می‌کنم.

شرایط فعلی تیم و آمادگی برای بازی

خطیبی در ادامه توضیح داد: ما فکر کنم ۱۵ روز تقریباً فقط کار نقل‌وانتقالاتی داشتیم. تمریناتمان هم خوب نبود و نواقصی داشتیم. از لحاظ بازیکن، تیممان تقریباً دو روز پیش جمع شد. با اینکه باز هم به بازیکن نیاز داریم، ولی برای این بازی الحمدالله مشکلی نخواهیم داشت.

امیدواری برای نمایش خوب در بازی فردا

وی افزود: امیدوارم که یک بازی خوب داشته باشیم. با اینکه می‌گویم کار تاکتیکی و بدنی انجام ندادیم، ولی بازیکنان بالاخره حرفه‌ای هستند و تمرین داشتند. در این چند روز ما خوب کار کردیم و چند جلسه تمرینی داشتیم. امیدوارم فردا یک بازی خوب از تیم مس رفسنجان و خیبر شاهد باشیم.

تشکیل تیم کاملاً جدید پس از خروج گسترده بازیکنان

رسول خطیبی در پاسخ به سوالی درباره میزان تحقق خواسته‌هایش در نقل‌وانتقالات اظهار داشت: ما تیممان کلاً موقعی که بنده آمدم، خالی شده بود. یعنی این تیمی که حالا بسته شده، کلاً یک تیم جدید است. حالا سه چهار تا جوان که از قبل بودند، آنها مانده بودند، ولی کلاً یک تیم جدیدی است.

چالش‌های نقل‌وانتقالات و انتخاب بازیکنان

سرمربی مس رفسنجان به دشواری‌های تشکیل تیم اشاره کرد: اکثر بازیکنان تیم‌هایشان را انتخاب کرده بودند. ولی ما بازیکنانی که حالا جمع کردیم، آنهایی بودند که در نقل‌وانتقالات جایی نرفته بودند یا بالاخره به لطف خدا باشگاه با باشگاه دیگر صحبت کرد و چند بازیکن از تیم‌های دیگر گرفتیم.

خطیبی با بیان اینکه تشکیل تیم فعلی کاری باورنکردنی بوده است، افزود: من فکر می‌کنم که اصلاً باورنکردنی است که ما تیم را جمع کردیم. من فکر می‌کنم که خیلی کارمان سخت بود، ولی به لطف خدا. من راضی هستم، با اینکه می‌گویم خیلی زمان را از دست داده بودیم از نقل‌وانتقالات.

پیش‌بینی کیفیت بازیکنان در طول فصل

وی در پایان با ابراز خوشبینی درباره آینده تیم گفت: قطعاً می‌دانم این بازیکنانی که جمع کردیم، حالا نمی‌گویم از الان، ولی در طول فصل قطعاً کیفیت خوبی خواهند داشت و می‌توانند که جایگاهشان حداقل از فصل قبل بهتر باشد.

بازی اول لیگ و چالش‌های شناخت تیم‌ها

رسول خطیبی درباره دیدار فردا با خیبر خرم‌آباد هم اظهار داشت: فردا بازی اول است و شناخت کاملی وجود ندارد. من فکر می‌کنم نه تیم حریف از ما شناخت کامل دارد و نه ما از خیبر شناخت داریم. اگر هم شناختی باشد، بیشتر شناخت فردی از برخی بازیکنان است که کیفیت خود را دارند.

تقدیر از مهدی رحمتی و کیفیت تیم خیبر

سرمربی مس رفسنجان در ادامه با اشاره به مربی تیم حریف گفت: مهدی رحمتی دوست خوبم همیشه نشان داده که تیمش کیفیت خوبی دارد. او مربی خوبی است و بازیکنان باکیفیتی هم جمع کرده است. امیدوارم فردا شاهد یک بازی زیبا باشیم.

حسرت نبود تماشاگر در استادیوم‌

خطیبی با ابراز تأسف از نبود همه تماشاگران در بازی فردا و برگزاری بازی با حضور هواداران خانم افزود: من شخصاً از نبود تماشاگر ناراحتم. تماشاگرانی که در استادیوم‌ها حاضر می‌شوند، به ویژه هواداران خیبر که تازه به لیگ برتر آمده‌اند و بسیار پرشور هستند، می‌توانستند جذابیت بازی را چند برابر کنند.

آرزوی لیگ باکیفیت و کم‌حاشیه برای فصل جدید

وی گفت: امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم و امسال شاهد لیگی باشیم که حاشیه‌های آن کمتر از سال‌های گذشته باشد. کیفیت فنی فوتبال ما بهتر شود، بازیکنان کمتر مصدوم شوند و لیگی سرشار از انگیزه از سوی بازیکنان و اهالی فوتبال داشته باشیم.

سرمربی مس رفسنجان توضیح داد: امیدوارم امسال شاهد لیگی بدون حاشیه، بدون تنبیهات، با حضور تماشاگران و با درگیری‌های کمتر نسبت به سال‌های گذشته باشیم. همه باید همکاری کنند؛ هواداران همه تیم‌ها، بازیکنان، داوران و مسئولان. باید بیشتر به جنبه‌های فنی توجه کنیم تا حاشیه‌ها.

تمرکز بر آمادگی روانی به جای تمرینات فنی

رسول خطیبی در پاسخ به سوال درباره آماده‌سازی تیم برای بازی در شرایط خاص و پرشور ورزشگاه خرم‌آباد اظهار داشت: ما از لحاظ روحی روانی بیشتر کار کردیم تا فنی، چون زمان نداشتیم که بیشتر از لحاظ فنی کار کنیم. از لحاظ روحی روانی با بچه‌ها صحبت کردیم.

سرمربی مس رفسنجان با اشاره به سابقه بازیکنانش گفت: بالاخره بازیکنان همه حرفه‌ای‌اند. همین بازیکنان سال‌های قبل چندین سال است در لیگ برتر بازی می‌کنند. جو استادیوم‌ها را می‌دانند و تجربه کافی را دارند.

خطیبی در پایان با ابراز اطمینان از آمادگی تیمش افزود: فردا قطعاً بازیکنان شناخت کافی دارند. اینجا در این زمین اکثرشان بازی کرده‌اند. از این لحاظ فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشیم.