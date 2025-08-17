رحمتی: آماده شروع قوی هستیم؛ هدف ما ساخت تیمی گلوگیر برای رقبا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان با ابراز خوشحالی از حضور در این تیم، گفت: خیلی خوشحالم که در خدمت تیم خیبر و مردم لرستان هستم. ابتدا میخواهم یک صحبت کلی خدمت شما عزیزان داشته باشم. از روز اولی که با مالک باشگاه، آقای دکتر عبدی، و دیگر عزیزان حاضر در باشگاه صحبت کردیم، سیاست و هدف باشگاه کاملاً مشخص بود.
تمرکز بر ساخت تیمی جوان و باانگیزه
رحمتی با اشاره به خطمشی اصلی باشگاه خیبر خرمآباد، تصریح کرد: هدف ما ساختن یک تیم جوان، پرانرژی، باانگیزه و آیندهدار است. ما به دنبال پرورش استعدادهای جوان و ایجاد تیمی پویا هستیم که بتواند در بلندمدت به موفقیتهای بزرگی دست یابد.
سرمربی خیبر خرمآباد ادامه داد: این رویکرد نهتنها برای فصل جاری، بلکه برای آینده باشگاه نیز برنامهریزی شده است. ما میخواهیم با تکیه بر جوانان مستعد و انگیزههای بالا، تیمی رقابتپذیر و جذاب برای هواداران بسازیم.
تکیه بر جوانان؛ استراتژی موفق خیبر خرمآباد
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد با اشاره به عملکرد موفق باشگاه در فصل گذشته در زمینه پرورش بازیکنان جوان، اظهار داشت: همانطور که سال گذشته در این تیم بازیکنان جوانی بودند که فعالیت کردند و توانستند به تیمهای دیگر انتقال پیدا کنند و حتی لژیونر داشته باشیم، مثل آقای مبین دهقان.
وی افزود: امسال هم شرایط به گونهای رقم خورده که بتوانیم از اینگونه بازیکنان در تیم خود زیاد داشته باشیم و در ادامه، تیمی بسازیم که باانگیزه، جسور، جنگنده و در عین حال قوی و قدرتمند باشد.
هدف: تیمی گلوگیر برای رقبای لیگ برتر
رحمتی با بیان اینکه تیم تحت هدایت او میتواند برای تمام تیمهای لیگ برتر چالشساز باشد، گفت: خدا را شکر با توجه به این سیاستی که داشتیم، توانستیم بازیکنان خیلی خوبی را در پستهای مورد نیاز جذب کنیم.
وی ادامه داد: البته در ادامه ممکن است یک یا دو بازیکن دیگر نیز به جمعمان اضافه شود تا بتوانیم ترکیب کاملی داشته باشیم.
سرمربی خیبر خرمآباد با تأکید بر استمرار برنامههای باشگاه برای تقویت تیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ساخت تیمی هستیم که نهتنها در کوتاهمدت رقابتپذیر باشد، بلکه در بلندمدت نیز با تکیه بر جوانان مستعد، به یک قدرت پایدار در فوتبال ایران تبدیل شود.
آمادگی کامل برای شروع لیگ
رحمتی درباره شرایط فعلی تیمش اظهار داشت: الان شرایط فعلیمان بسیار خوب است. اردوی آمادهسازی بسیار باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به شرایط موجود در کشور، تا حدود زیادی به اهدافی که مدنظر داشتیم دست پیدا کردیم.
وی با ابراز رضایت از آمادگی تیم برای شروع فصل جدید افزود: خدا را شکر آماده هستیم برای یک شروع خوب در لیگ امسال. بازیکنان با انگیزه و آمادهای داریم که کاملاً برای چالشهای پیش رو مهیا هستند.
مس رفسنجان؛ حریف سخت اما جذاب
رحمتی در تحلیل بازی فردای تیمش مقابل مس رفسنجان گفت: همه میدانند مس رفسنجان تیم بسیار خوبی است. آنها بازیکنان بزرگی دارند، بازیکنان باکیفیت و هزینهکرد خوبی داشتهاند. بازیکنان خارجی زیادی جذب کردند و کادر فنی بسیار خوبی به سرپرستی آقای خطیبی دارند که امسال دوباره در لیگ حضور پیدا کردهاند.
سرمربی خیبر خرمآباد با اشاره به جذابیت این دیدار تأکید کرد: فکر میکنم بازی جذابی باشد فردا. با انگیزهای که در بازیکنان خودم دیدم و با آن جسارت و شجاعتی که در آنها سراغ دارم، مطمئن هستیم که انشاءالله با حمایت لرتباران عزیز میتوانیم اولین سه امتیاز لیگ را به دست آوریم.
هدف: برد در اولین بازی و قدم مثبت به جلو
رحمتی با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد تیمش خاطرنشان کرد: ما برای برد به میدان میرویم. این بازی میتواند یک قدم مثبت و رو به جلو برای ما باشد. هواداران عزیزمان مطمئن باشند که بازیکنان با تمام وجود برای کسب نتیجه مطلوب تلاش خواهند کرد.
وی در خاتمه از هواداران خواست تا با حمایت خود پشت تیم باشند و گفت: حمایت شما انرژی مضاعفی به بازیکنان میدهد. فردا با همکاری یکدیگر میتوانیم شاهد شروع خوبی برای فصل جدید باشیم.
