زاکانی: به دنبال تسهیل خدمت به مردم توسط اپراتورها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترکی بین علیرضا زاکانی شهردار تهران و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. در حاشیه این برنامه علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: در جلسه امروز موضوعاتی از همکاری میان شهرداری تهران و مجموعه اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت که مدت‌ها بلاتکلیف بود و درنهایت برای حل مشکلات مذکور به بهترین نحو به جمع‌بندی رسیدیم.

وی افزود: شهرداری تهران در تعامل خود با مجموعه وزارت ارتباطات و اپراتورها به دنبال ایجاد شرایطی برای تسهیل و توسعه ارائه خدمت توسط آنان است.

زاکانی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز نویدبخش یک همکاری سازنده میان مجموعه شهرداری تهران و وزارت ارتباطات در جهت کسب رضایت مردم است.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات هم در حاشیه این جلسه گفت: محوریت بحث‌های امروز تعیین وضعیت تجهیزات مخابراتی اپراتورهای همراه در شهر تهران بود که در پایان آن به جمع بندی خوبی پیرامون همکاری اپراتورها و مجموعه شهرداری تهران رسیدیم.

هاشمی افزود: مبتنی بر جمع بندی امروز بنا شد اپراتورها بدهی خود به شهرداری تهران را در موضوع تجهیزات مخابراتی تسویه کنند. همچنین اپراتورها مکلف به تعویض دکل‌هایی شدند که به آن‌ها از لحاظ مقاومت سازه و مبلمان شهری ایراد وارد است.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات در موضوعات مختلف به همکاری سازنده شهرداری تهران نیازمند است از جمله مساله مهم گسترش فیبر نوری و موضوعات مرتبط با دولت هوشمند و شهر هوشمند است که بنا شد در جلسه‌ای دیگر پیرامون آن بحث شود.