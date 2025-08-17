  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

یحیی سریع: با موشک فراصوت «فلسطین۲» فرودگاه «اللد» را هدف قرار دادیم

یحیی سریع: با موشک فراصوت «فلسطین۲» فرودگاه «اللد» را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: فرودگاه اللد در منطقه یافای اشغالی را با موشک بالستیک فراصوت فسلطین ۲ هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عملیات نظامی منحصر به فردی علیه فرودگاه اللد در منطقه یافای اشغالی با موشک بالستیک فراصوت فلسطین ۲ انجام دادیم.

وی افزود: این عملیات موفقیت‌آمیز بود و سبب فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه و توقف پروازهای این فرودگاه شد.

یحیی سریع تاکید کرد: این عملیات در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین و در واکنش به جنایات نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه و در واکنش به حمله دشمن به کشور ما انجام شد.

وی افزود: آنچه در غزه طی دو سال رخ می‌دهد نشان دهنده پایمال کردن خون برادران ما در فلسطین و خون اعراب و مسلمین از سوی دشمن اسرائیلی است.

سخنگوی نیروهای مسلح در ادامه از تداوم سکوت جهان اسلام در قبال این نسل کشی و محاصره و گرسنگی ساکنان غزه به شدت انتقاد کرد.

یحیی سریع تاکید کرد: در راستای وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی در قبال ملت فلسطین تا توقف جنگ و رفع محاصره غزه عملیات نیروهای مسلح یمن ادامه دارد.

کد خبر 6563192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها