یحیی سریع: با موشک فراصوت «فلسطین۲» فرودگاه «اللد» را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عملیات نظامی منحصر به فردی علیه فرودگاه اللد در منطقه یافای اشغالی با موشک بالستیک فراصوت فلسطین ۲ انجام دادیم.

وی افزود: این عملیات موفقیت‌آمیز بود و سبب فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه و توقف پروازهای این فرودگاه شد.

یحیی سریع تاکید کرد: این عملیات در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین و در واکنش به جنایات نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه و در واکنش به حمله دشمن به کشور ما انجام شد.

وی افزود: آنچه در غزه طی دو سال رخ می‌دهد نشان دهنده پایمال کردن خون برادران ما در فلسطین و خون اعراب و مسلمین از سوی دشمن اسرائیلی است.

سخنگوی نیروهای مسلح در ادامه از تداوم سکوت جهان اسلام در قبال این نسل کشی و محاصره و گرسنگی ساکنان غزه به شدت انتقاد کرد.

یحیی سریع تاکید کرد: در راستای وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی در قبال ملت فلسطین تا توقف جنگ و رفع محاصره غزه عملیات نیروهای مسلح یمن ادامه دارد.