خودکفایی و حفظ اتحاد ملی؛ نقشه راهی مطمئن برای پیشرفت کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیام رهبر معظم انقلاب در اربعین شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه یک پیام راهبردی برای کل جامعه است که می‌بایست با نگاه وسیع و همه جانبه به آن توجه کرد.

اولین نکته مهم این پیام اطمینان دادن به دشمن است که پیشرفت نظامی و علمی ایران شتابنده‌تر از گذشته به سمت افق‌های بلند پیش خواهد رفت. گواه آن پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه هسته‌ای بود که ترورهای دهه هشتاد نه تنها توسعه دانش هسته‌ای ایران را متوقف نکرد بلکه شتابی دوچندان به آن بخشید.

سامان بخشی و نقش دادن به جامعه، مردم متحد و منسجمی را که در برابر دشمن ایستادگی کردند، تبدیل به کنشگری فعال در برابر دشمن متجاوز خواهد کرد. همانطور که در دوران دفاع مقدس اقشار مختلف جامعه نقش خود را در مواجهه با دشمن بعثی پذیرفته بودند و همین نقش پذیری مردم، پشتوانه رزمندگان در جبهه‌های جنگ شد و آیه «إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ» را عملی کرد.

پیام رهبر انقلاب در اربعین شهدای اقتدار ملی به مثابه نقشه راهی برای پیشرفت کشور و ترسیم خرمشهرهای جدید برای فتح و ظفر در پیش روی انقلاب اسلامی است.

تمدن نوین اسلامی در بزنگاه تاریخی قرار گرفته است

سرهنگ اسماعیل قزل‌سفلی معاون اجرایی سپاه فجر استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من معتقدم که نظام اسلامی در میان فراز و فرودهای پرشتاب منطقه‌ای و جهانی بار دیگر در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته که شاید بتوانیم آن را به عنوان یک پیچ تاریخی برای انقلاب اسلامی و فتح خرمشهرهای پیش روی انقلاب برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بدانیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ دفاع ملی ۱۲ روزه در برابر دشمن آمریکایی-صهیونیستی مثابه «دفاع مقدس دوم» است ادامه داد: همانند دوران دفاع مقدس اول، نیاز به تزریق روح امید، همبستگی اجتماعی و نگاهی آینده‌نگرانه در کشور وجود دارد.

سرهنگ قزل‌سفلی افزود: نبرد اخیر نه یک نبرد نظامی صرف، بلکه یک نبرد تمدنی چند وجهی، ترکیبی و شناختی است که برخلاف تصور برخی هنوز به پایان نرسیده است و تنها مرحله جدیدی از این نبرد تمدنی آغاز شده که نیازمند درکی عمیق‌تر از مختصات میدان و ابزارهای پیروزی است.

امیدآفرینی و همبستگی اجتماعی اصلی مهم پیش روی نظام اسلامی است

معاون اجرایی سپاه فجر فارس تکالیف هفتگانه راهبردی اخیر رهبر معظم انقلاب را به مثابه یک نقشه راه کاملاً روشن برای کنشگری، امیدآفرینی و همبستگی اجتماعی پیش روی نظام اسلامی توصیف کرد.

وی ادامه داد: پیام اخیر مقام معظم رهبری در اربعین شهدای اقتدار ملی ایران نه صرفاً یک بیانیه یا یادداشت، بلکه یک سند راهبردی کاملاً عملیاتی برای عبور از شرایط حال و آینده انقلاب اسلامی است.

سرهنگ قزل سفلی افزود: این هفت تکلیف، به مانند فصول یک رساله راهنما برای مدیریت آینده ایران اسلامی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است و باید به آن به مثابه یک سناریوی دقیق نگریست که دستیابی به آن‌ها مستلزم فعال بودن در کنشگری در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی توأم با هم‌افزایی و همبستگی ملی است.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس تصریح کرد: فرامین مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که خط مقدم هنوز پابرجاست، پیروزی در تداوم هوشمندی، تلاش مجاهدانه و در عین حال تاسی به حق و صبر است.

سرهنگ قزل سفلی با تأکید برقرار گرفتن نظام اسلامی در یک پیچ تاریخی گفت: هفت تکلیف راهبردی اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب، هفت خرمشهر جدید برای فتح در پیش روی ایران اسلامی است که باید با تلاش برای حفظ همبستگی ملی، از آن به عنوان فرصتی برای رشد و اثبات توانمندی‌های مؤلفه‌های قدرت جمهوری در مسیر آینده بهره برد.

وی این مسیر را مسیر پیشرفت، بالندگی و پویایی ایران اسلامی دانست و افزود: این موضوع زمانی محقق می‌شود که ما بتوانیم از ابزارهای مختلف بصیرت‌افزا، همت‌آفرین و ایمان‌ساز استفاده کنیم.

سرهنگ قزل‌سفلی حفظ اتحاد ملی را یکی از این هفت خرمشهر جدید برشمرد که ستون هم‌افزایی اجتماعی و همبستگی ملی است و گفت: در شرایط حاضر حفظ این همبستگی درونی در نظام اسلامی ارزشمندترین سرمایه راهبردی و به عبارتی تنگه احدی در مواجهه با تهدیدات خارجی و داخلی است. چرا که همه می‌دانیم پیش‌شرط هرگونه پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی بیش از هر چیز دیگری همبستگی اجتماعی و ملی ملت بزرگ ایران اسلامی است.

مسئولان مراقب منفعت‌طلبی گروهی باشند

معاون اجرایی سپاه فجر فارس گفت: آن چیزی که در این خرمشهر مهم و اساسی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، همبستگی و اتحاد ملی است.

وی ادامه داد: همه برای حفظ این حرم که بر پایه اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی بنیان گذاشته شده، باید تلاش کنند؛ همان‌طور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند: ایران حرم است.

سرهنگ قزل سفلی تصریح کرد: روایتگری صحیح، یعنی روایت درست و دفاع از دستاوردهای ملی، تقویت روحیه داخلی، امیدآفرینی، حس خودباوری و از بین بردن تصویر مخدوش شده ایران ضعیف، از جمله این وظایف است. در همین راستا باید بیش از گذشته با روایتگری صحیح، روحیه ملی را در بین جامعه و مردم تزریق و حس اعتماد و خودباوری را واقعاً به عنوان یک باور ملی تقویت کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو وظیفه فرماندهان نظامی را نیز کاملاً واضح دانست و گفت: آن‌ها باید تمام تلاش و جدیت خود را برای خودکفایی نظامی به کار ببندند. در پنج دهه انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی الحق خوب عمل کرده‌اند و توانسته‌اند برای حراست از امنیت کشور در عین تحریم، کشور را به فناوری‌های بسیار بزرگ نظامی برسانند، که در همین دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داده شد که فرماندهان نظامی در این راستا با نگاهی آینده‌نگرانه خوب عمل کرده‌اند.

جوانان رکن اصلی پویایی و بالندگی انقلاب هستند

سرهنگ قزل سفلی گفت: حفظ شور، شوق و شعور انقلابی نیز به معنای پویایی اجتماعی، حس مسئولیت‌پذیری و درک عمیق از آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب اسلامی، در واقع یکی دیگر از این خرمشهرهای جدید است که باید به صورت هم‌افزا و جمعی برای تحقق آن تلاش کرد. پیشران این حرکت نیز، همان‌گونه که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند، جوانان ما هستند. همان‌هایی که در دهه ۶۰ جنگ را به پیروزی رساندند و همان‌هایی که در قالب‌های مختلفی مثل گروه‌های جهادی همواره در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی حضور دارند. بدون شک جوانان ما امروز بیش از گذشته باید با حس مسئولیت‌پذیری و درک عمیق از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند و به عنوان نیروهای سازمانده در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی بیش از پیش تلاش کنند.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس تصریح کرد: در این آوردگاه مهم و خرمشهرهای پیش روی انقلاب اسلامی، وظیفه مسئولان است که تلاش کنند مشکلات و مسائل مردم را حل کرده، در مسیر پیشرفت کشور تلاش کنند و برای کاهش اختلافات با همت و اراده، با نگاهی منطقی به آینده روشن، گام‌های محکم‌تری بردارند.