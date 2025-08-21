جامعه بدون امام و رهبری دینی همواره سرگردان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله میرشکاری ظهر پنجشنبه در گردهمایی پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز که همزمان با ایام رحلت (ص) و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در مجتمع فرهنگی، مذهبی شلمچه برگزار شد، گفت: پیامبر اکرم (ص) با برنامه جامع جهانی و جاودانی به سوی بندگان خدا آمدند، تا آنان را از سرگردانی و نادانی نجات دهند و به سوی زندگی سعادتمندانه در دنیا و ابدیتی آباد در آخرت رهنمون سازند، در این میان گروهی بدون کم و کاست قبول کردند و به کمال رسیدند، گروهی دیگر آنچه را که هماهنگ با خواستههایشان بود قبول کردند و گروهی نیز با ایشان به ستیز برخاستند.
وی با اشاره به اینکه با گذر زمان همه برنامههای پیامبر (ص) به قوت خود باقی است و رنگ کهنگی به خود نمیگیرد، ادامه داد: جامعه بدون امام و رهبری دینی، جامعهای سرگردان و حیران است.
سرهنگ احمد جعفری فرمانده سپاه بقیه الله شیراز نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت جهاد تبیین به عنوان فریضه فوری و قطعی در خصوص آمادگی پیشکسوتان گفت: نیروهای امنیتی اعم از شاغل و پیشکسوت باید از هر جهت آماده باشند، زیرا در جنگهای شناختی و ترکیبی، سیاست و تاکتیکهای دشمن ناشناخته است، بنابراین باید آحاد رزمندگان اسلام به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت با تمام امکانات و قابلیتها آمادگی مقابله با جنگ احتمالی دشمنان ایران اسلامی را داشته باشد.
وی ادامه داد: پیشکسوتان هم تجربه جنگ و دفاع را در کارنامه درخشان خود دارند و هم ارزش محور و دلسوز این نظام هستند. از این رو لازم است نیروهای جوان از طریق پیشکسوتان در میدانهای مختلف مأموریتی آب دیده شوند.
سرهنگ جعفری تصریح کرد: حضور پیشکسوتان به مردم امید و آرامش میدهد و باعث ترس و ناامیدی میان مخالفان، معاندان و دشمنان راه حق میشود.
