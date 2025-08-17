محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت‌گذر منطقه و ضرورت تسریع در روند اطفای حریق، عملیات هلی‌برد نیروها و تجهیزات از حاشیه روستاهای دشتیه و فارسون به ارتفاعات سبزکوه و ارمند انجام شد.

وی گفت: این اقدام موجب شد نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در نقاط بحرانی مستقر شده و عملیات مهار آتش‌سوزی با توان بیشتری دنبال شود.

کریمی افزود: استفاده از ظرفیت بالگرد در کنار تلاش نیروهای زمینی، نقش مؤثری در افزایش سرعت و دقت عملیات اطفا داشته و روند کنترل حریق را تسریع کرده است.

وی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی در این عملیات، زمینه‌ساز مدیریت مؤثر بحران و کاهش خسارات احتمالی به عرصه‌های طبیعی منطقه بوده است.