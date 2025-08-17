آزادگان سند هویت ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی یکشنبه‌شب همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن در نشست با حاج سیدعلی موسوی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس بخش امام حسن (ع) با اشاره به جایگاه صبر و ایستادگی آزادگان اظهار کرد: آزادگان روایتگران زنده تاریخ دفاع مقدس‌اند و تکریم آنان نباید به مناسبت‌ها محدود شود؛ بخشداری امام حسن (ع) پشتیبانی معیشتی، درمانی و فرهنگی از جامعه ایثارگری را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از خانواده‌های ایثارگران افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های روایت‌خوانی در مدارس و مساجد، تولید محتوای بومی و حمایت از گروه‌های جهادی در دستور کار است.

