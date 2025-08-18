لزوم تلاش همگانی برای پیشگیری از تکثیر پشه آئدس در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی شامگاه یکشنبه در نشست شورای سلامت بر لزوم اقدام فوری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از تکثیر پشه آئدس تأکید کرد.

فرماندار دیلم با اشاره به خطرات ناشی از گسترش این پشه، خواستار تشکیل ستاد ویژه مبارزه با پشه آئدس با حضور نهادهای مرتبط شد و افزود: شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها باید به‌صورت جدی در نابودی کانون‌های تکثیر این پشه اقدام کنند.

کاظمی بر سم‌پاشی منظم، پاکسازی محیط‌های شهری و روستایی و همچنین افزایش آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اقدامات پیشگیرانه ضروری است تا از شیوع بیماری‌های منتقله از این پشه جلوگیری شود.