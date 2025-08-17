کاهش ۳۰ درصدی کرایه‌ مسیرهای زیارتی عراق در مرز خسروی

یونس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در سال جاری، کنترل کرایه‌های حمل‌ونقل در خاک عراق بود. با عنایت الهی و همکاری طرف عراقی توانستیم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم و حتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان دیالی و به‌کارگیری ناوگان حمل‌ونقل، حدود ۳۰ درصد کاهش در هزینه‌های جابجایی زائران به شهرهای زیارتی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ورود ناوگان حمل‌ونقل گفت: حدود ۷۰۰ دستگاه شامل مینی‌بوس، ون و اتوبوس از بخش خصوصی به کار گرفته شد و همچنین نزدیک به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از حمل‌ونقل عمومی و دولتی عراق به این ظرفیت اضافه شد. مجموعاً بالغ بر هزار دستگاه در اختیار زائران قرار گرفت تا جابجایی آنان به سهولت انجام شود.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافقات رفاهی با طرف عراقی افزود: زائران علاقه‌مند هستند مسیر حدود ۱۳۰۰ متری پایانه تا گاراژ مسافربری را به صورت پیاده طی کنند. در همین راستا، با هماهنگی انجام‌شده، سایه‌بان‌هایی در این مسیر نصب شد که بخشی از آن تکمیل شده و تقویت و ادامه آن تا گاراژ در حال انجام است. حتی برای رفاه بیشتر زائران، سیستم مه‌پاش نیز در نظر گرفته شده که به مرور تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی بود. با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری هلال‌احمر ایران، علاوه بر ایستگاه درمانی مستقر در پایانه منظریه، یک عقبه درمانی دیگر نیز برای رسیدگی به بیماران سرپایی در این مسیر ایجاد شد. همچنین در خانقین یک درمانگاه مجهز با حضور بیشتر تخصص‌های پزشکی برای رسیدگی به زائران در دسترس است و در کنار آن تعدادی آمبولانس نیز برای انتقال بیماران خاص مستقر شده است.

امیری با اشاره به دستورالعمل جدید عراق نیز بیان کرد: کشور عراق امسال مقرر کرده بود که تنها یک کانکس در پایانه منظریه مستقر شود، اما با رایزنی‌های انجام‌شده توانستیم اجازه ورود شمار بیشتری از مواکب به داخل منظریه را دریافت کنیم. این موضوع کمک کرد که خدمات‌رسانی به زائران به‌ویژه در مسیر پیاده‌روی تسهیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۳۴ موکب در این مسیر مستقر شده و برنامه‌ریزی برای استقرار مواکب بیشتر در حال انجام است. هدف ما این است که یک دالان خدماتی برای زائران ایجاد شود و به تدریج مواکب تا نقطه پایانی و مرز ادامه پیدا کنند.

مشاور استاندار کرمانشاه در پایان گفت: این توافقات حدود یک ماه تا ۴۰ روز پیش نهایی شد و بخش زیادی از آن در همین ایام به اجرا درآمده است. گرچه زمان برای تکمیل همه زیرساخت‌ها محدود بود، اما پایه‌های لازم فراهم شده و امیدواریم در سال آینده سایه‌بان‌ها تا نقطه مرز ادامه یابد تا زائران مسیر آسان‌تر و راحت‌تری را تجربه کنند.