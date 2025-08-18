  1. استانها
تمدید مهلت ارسال آثار به اجلاس سراسری نماز در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مهلت ارسال آثار به فراخوان علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز تا ۳۱ شهریورماه در چهارمحال و بختیاری تمدید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به فراخوان علمی اجلاس سراسری نماز در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان، مهلت ارسال آثار برای سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز با موضوع «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» تا ۳۱ شهریور تمدید شد.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اجلاس سراسری نماز در مهرماه به میزبانی استان گیلان برگزار می‌شود، ادامه داد: ارائه منتخب مقالات در صحن علنی اجلاس و نیز ارائه آثار برگزیده در نمایشگاه‌ها، اختصاص جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر به صاحبان آثار برگزیده و اعطای گواهی حضور در فراخوان به همه شرکت کنندگان از جمله برنامه‌های اجلاس سی و دوم نماز اعلام شده است.

کریمی بیان کرد: این رویداد فرهنگی در محورهای فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، نقش مادران به منزله معماران فرهنگ نماز در تربیت دینی فرزندان، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با فرصت‌های فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و نقش بازی‌های تربیتی و تلفیقی فناورانه در شخصیت‌سازی متعالی دینی نسل نو و چند محور دیگر برگزار می‌شود.

کریمی گفت: علاقه‌مندان در استان چهارمحال و بختیاری می‌توانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و ارسال آثار اقدام کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نتایج در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد اقامه نماز به نشانی www.namaz.ir اعلام خواهد شد.

