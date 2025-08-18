به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه عبری زبان کالکالیست اذعان کرد که حرکت قطارها طی روز گذشته در اراضی اشغالی به صورت جزئی انجام شده و ایستگاههای قطار در این منطقه شاهد ازدحام شدید به دلیل تداوم اختلال در زیرساختهای خطوط برق بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که پیش بینی میشود اختلال در حرکت قطارها در اراضی اشغالی بیش از یک هفته به طول انجامد.
جانشین مدیرکل راه آهن رژیم صهیونیستی از ارائه توضیحات درباره هزینه برجای مانده در اثر این اختلالات خودداری کرد
روز گذشته راه آهن رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دلیل برخورد یک قطار باربری با خطوط برق منطقهای در جنوب تل آویو دهها میلیون شکل خسارت برجای مانده است.
