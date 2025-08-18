برداشت ۶۶ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی شامگاه یکشنبه در بخش خبر صدا و سیما اظهار کرد: تا این لحظه، برداشت برنج در حدود ۶۶ هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام شده که این رقم معادل ۲۹ درصد از مجموع ۲۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت است.
وی افزود: بیش از ۹۷ درصد سطح کشت برنج استان در مراحل فاز خورشیدی و ظهور خوشه قرار دارد و هماکنون ۱۴۳ هزار هکتار از این اراضی آماده برداشت هستند.
محمدی ادامه داد: پیشبینی میشود میزان تولید برنج سفید امسال به ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تن برسد که نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ درصد افزایش دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۹۰ درصد نشاکاری امسال به صورت مکانیزه انجام شده است، گفت: برنامهریزی شده بیش از ۹۰ درصد برداشت نیز با استفاده از کمباین انجام شود تا فشار کار کشاورزان کاهش یابد.
وی درباره دستمزد برداشت مکانیزه توضیح داد: دستمزد کمباینداران در شالیزارهای ایستاده به ازای برداشت هر ۲۲ گونی برنج، در شالیزارهای نیمه ورس ۲۰ گونی و در شالیزارهای خوابیده ۱۸ گونی پرداخت میشود.
محمدی همچنین اظهار داشت: گیلان دارای ۱۴۲۵ واحد شالیکوبی است که ۳۷۹ واحد از آنها به صورت مدرن یا نیمهمدرن فعالیت میکنند. نرخ تبدیل شلتوک به برنج در این واحدها بین ۴۰۰۰ تا ۴,۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است.
وی در خصوص تأثیر بارندگیهای اخیر گفت: بارندگیها باعث ورس و خوابیدگی در برخی نقاط شده اما خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان درباره هزینههای تولید بیان کرد: قیمت تمام شده تولید برنج به روش نیمه مکانیزه حدود ۱۵۱ هزار تومان و به روش سنتی ۱۷۰ هزار تومان است که تلاش داریم قیمت بازار کمتر از این مقدار نباشد تا کشاورزان متضرر نشوند.
