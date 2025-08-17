آغاز برداشت برنج در سوادکوه؛ پویش شکرانه خرمن اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از شالکوبیها با اعلام آغاز برداشت محصول گفت: سطح زیرکشت شالیزارهای این شهرستان ۶۵۰ هکتار است و انتظار میرود با پایان فصل برداشت، میزان تولید برنج از مرز دو هزار و ۳۰۰ تن فراتر رود.
وی افزود: کشاورزان منطقه با تلاش و کوشش فراوان پس از یک دوره زراعی سخت، اکنون در حال برداشت محصول خود هستند و با برنامهریزیهای انجام شده امیدواریم علاوه بر افزایش تولید، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز باشیم.
سلیمانی اظهار کرد: شالیکوبیهای منطقه آماده خدمترسانی به کشاورزان هستند و شالیکاران زیراب میتوانند برای فرآوری محصول خود به این واحدها مراجعه کنند.
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه تأکید کرد: حمایت از شالیکوبیها بهعنوان حلقه تکمیلکننده زنجیره تولید برنج اهمیت ویژهای دارد، زیرا استمرار فعالیت این واحدها ضمن پشتیبانی از کشاورزان، موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تثبیت تولید خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای کشاورزی شهرستان تصریح کرد: بهبود بهرهوری منابع آب، استفاده از ارقام پرمحصول، تأمین نهادههای استاندارد و تقویت مشارکت بخش خصوصی میتواند زمینه افزایش تولید و ارتقای معیشت کشاورزان را فراهم کند.
