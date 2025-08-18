به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با اشاره به بازدید استاندار قم از تصفیهخانه فعال و پروژه در حال ساخت تصفیهخانه بزرگ فاضلاب قم، از آغاز عملیات اجرایی این پروژه از حدود یک ماه گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر عملیات خاکی پروژه در حال انجام است و تا یک ماه آینده تمام جبهههای کاری ساختمانی فعال میشود تا عملیات عمرانی و تجهیزاتی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای بهداشتی فاضلاب استان بر عهده دارد، افزود: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات بنا داریم این تصفیهخانه جدید را در کمتر از ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل آبفای استان قم حمایتهای مالی و جدیت استاندار قم در پیگیری موضوع فاضلاب، بهویژه در ارتباط با طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن را یکی از عوامل اصلی تسریع این پروژه عنوان کرد.
نظرزاده همچنین به انجام مطالعات شبکه فاضلاب در شهرکهای طایقان و پرنیان اشاره کرد و گفت: این مطالعات توسط شرکت آبفا انجام شده و در مرحله بررسی و تصویب طرح است.
وی با اشاره به پیشرفت خط انتقال پساب به شهرکهای صنعتی، بر ضرورت جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد فضای سبز در محورهای کمربندی خارج از شهر قم با پساب آبیاری میشود و امیدواریم این میزان افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم همچنین تکمیل شبکههای جمعآوری فاضلاب در داخل شهر قم، بهویژه در منطقه انسجام را از جمله برنامههای مهم این شرکت برشمرد و اضافه کرد: این موضوع با تزریق اعتبارات لازم با جدیت دنبال خواهد شد.
نظرزاده در پایان با بیان اینکه مجموعه آبفا استان برنامههای گستردهای در حوزه فاضلاب در دستور کار دارد، از همکاری و حمایت همهجانبه استاندار و دستگاههای استانی برای تسریع در اجرای طرحها قدردانی کرد.
