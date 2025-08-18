به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی متقیان در جلسه کمیته پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه آب آشامیدنی یکی از شش حوزه تخصصی پدافند زیستی است، افزود: تهدید شناسی و آسیب شناسی این حوزه باید بر اساس آخرین یافتههای علمی جهان دنبال شود. وی بر پایش مستمر تهدیدات در تولید، انتقال، تصفیه و توزیع آب تأکید و خاطرنشان کرد توجه به این موضوع، با توجه به تهدیدات کشور، بهویژه جنگ ۱۲ روزه اخیر، اهمیت ویژهای دارد.
معاون هماهنگکننده قرارگاه زیستی استان با قدردانی از اقدامات تخصصی شرکت آب و فاضلاب قم خواستار استمرار و تقویت این برنامهها شد و بر همکاری همه دستگاههای مدیریتی استان تأکید کرد.
وی در پایان نقش مردم متدین قم در مدیریت مصرف آب و اهمیت رسانههای دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه را مورد توجه قرار داد.
