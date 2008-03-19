همکاری های کشاورزی ایران و گامبیا گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداری از این کشتی صیادی به نام لاور 3 بر اساس تفاهم نامه به امضا رسیده بین روسای جمهور ایران و گامبیا صورت پذیرفته است.

در تفاهم نامه مزبور همچنین موضوع آموزش و ارتقاء سطح توانمندی های صیادان گامبیایی مورد پیش بینی قرار گرفته است، در همین چارچوب در طول ماه های گذشته، آموزش تعدادی از ملوانان گامبیایی در زمینه های تکنولوژی صید، مکانیک موتورهای دریایی، بافتن تور و آموزشهای چهارگانه شامل اطفاء حریق، نجات غریق و ایمنی فردی در پژوهشکده میگوی کشور و شیلات بوشهر انجام شده است.

همچنین شناسایی زمینه های توسعه همکاری ها و تکمیل فرآیند صید نظیر احداث کارخانه های فرآوری و کنسرو سازی در کشور گامبیا توسط متخصصین ایرانی در تفاهمنامه مورد پیش بینی قرار گرفته است.

لامین باجور سفیر کشور گامبیا در تهران در مراسم بدرقه کشتی لاور 3 گفت: کشور گامبیا علاقمند به استفاده از تجارب و دانش فنی ایران در تمامی زمینه ها از جمله شیلات است.

وی تاکید کرد: گامبیا امکانات و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل فراوانی دارد که در صورت همکاری های مشترک، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید در هر دو کشور زمینه بهره برداری دو جانبه را نیز برای طرفین فراهم خواهد کرد.

همچنین فلسفی معاون مجلس و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: اعزام کشتی صیادی به گامبیا نقطه شروعی برای توسعه همکاری های همه جانبه بین ایران و گامبیا در عرصه کشاورزی است.

وی افزود: تاسیس دفتر نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در کشور گامبیا نیز در همین راستا صورت گرفته تا بتوان علاوه بر پیگیری مصوبات تفاهمنامه، موضوع تحکیم و توسعه روابط و همکاری های کشاورزی نیز در کشور گامبیا دنبال شود.

در ادامه متولیان معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز ضمن ضروری و مهم توصیف کردن همکاری با کشورهای آفریقایی تاکید کرد: استقبال و علاقمندی کشورهای آفریقایی به ایجاد ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بسیار قابل توجه است.

وی افزود: خوشبختانه در این گونه کشورها امکانات و پتانسیلهای عظیمی وجود دارد که با یک مدیریت صحیح می تواند در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار گیرد.