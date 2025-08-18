حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از محل احداث شهرک صنفی ضایعاتی‌ها در بجنورد اظهار کرد: دستگاه قضا در خراسان شمالی با هدف ساماندهی مشاغل مزاحم و کاهش تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی، تسهیل‌گری‌های لازم برای راه‌اندازی شهرک صنفی ضایعات را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه مراکز خرید و فروش ضایعات، چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز، از مصادیق مشاغل مزاحم در محدوده شهر محسوب می‌شوند، افزود: تداوم فعالیت این مراکز علاوه بر ایجاد بستر برای ارتکاب جرائمی مانند سرقت به دلیل سهولت در معامله اموال مسروقه، می‌تواند تهدیدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست نیز باشد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده تصریح کرد: در بازدید اخیر از محل اجرای شهرک صنفی ضایعات، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها با شهرداری برای تسریع در اجرای طرح تأکید شد تا هر چه سریع‌تر زمینه انتقال این واحدها به خارج از بافت شهری فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، به بهبود منظر شهری و افزایش امنیت عمومی نیز کمک خواهد کرد.