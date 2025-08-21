واکنش فرید خمامی به تغییرات کادر فنی کاراته/ همه جابجا خواهند شد!

مازیار فرید خمامی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: این دومین جلسه تخصصی کاراته پیرامون بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی ناگویا با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بود. جلسه بسیار خوبی انجام شد که ما گزارشی کامل از اقدامات صورت گرفته در فاصله بین دو جلسه را ارائه دادیم که مورد توجه هم قرار گرفت.

وی افزود: ۸۰ روز تا بازیهای کشورهای اسلامی و ۳۰۰ روز تا بازیهای ناگویا فاصله داریم، بر همین اساس در گزارش فوق شرایط تیم ملی، مسابقات اعزام شده، تغییراتی که در رقابت های قهرمانی کشور اعمال شد، کارهای که در فدراسیون در حال انجام است و نیازهای فدراسیون را تشریح کردیم.

سرپرست سازمان تیم های ملی کاراته به سخنان وزیر ورزش هم اشاره داشت و گفت: دکتر دنیا مالی از فدراسیون انتظار یک برنامه ریزی ۱۰ سال داشت. بر همین اساس با نگاه به بازیهای آسیایی دو دوره آینده باید استعدادیابی صورت گیرد. ساختار دقیق و منسجمی می بایست برای تیم های ملی طراحی شده و برای کادر فنی و کاراته کاها برنامه داشت.

فرید خمامی در خصوص علت غیبت سرمربیان تیم ملی در جلسه فوق گفت: در شرایط فعلی قرارداد شهرام هروی و پگاه زنگنه به عنوان سرمربیان تیم های به اتمام رسیده است. به همین دلیل در جلسه هم حضور نداشتند.

وی در مورد سخنان رهنما در خصوص تغییر در کادر فنی تیم های ملی هم گفت: این موضوع در دست بررسی است و فقط معطوف به سرمربیان هم نمی شود، شاید به این نتیجه برسیم که مدیر فنی، کمک مربی، بدنساز و … را تغییر دهیم. کاراته ایران در حال طی دوران گذار است و باید صبور باشیم تا برنامه ها اجرا و به اهداف ترسیم شده برسیم.

فرید خمامی در پایان گفت: با توجه به اینکه کاراته کاهای ما باید برای کسب سهمیه مسابقات جهانی مصر، راهی فرانسه شوند و پس از آن نیز بازیهای کشورهای اسلامی و در ادامه مسابقات قهرمانی جهان را پیش رو داریم، برنامه ریزی آغاز اردوها، تمرینات بدنسازی و حتی یک تورنمنت بین المللی در مالزی انجام شده به همین دلیل است که معتقدم باید هر چه سریعتر در خصوص کادر فنی تصمیم گیری کنیم.