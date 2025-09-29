سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود؛ رویدادی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی ورزشکاران ناشنوا در جهان یاد می‌شود و بی شک یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نمایش توانمندی و همت این قشر از جامعه است.

تیم ملی کاراته ناشنوایان با هدایت فرحناز ارباب سرمربی باتجربه‌ای که پیش‌تر در رده‌های مختلف کاراته ایران افتخارات زیادی کسب کرده ماه‌هاست اردوی مداوم و برنامه‌ریزی دقیقی را پشت سر گذاشته تا در این آوردگاه جهانی عملکردی درخور نام ایران داشته باشد. اردوی‌های منظم، برگزاری مسابقات درون‌تیمی و حتی اردوهای مشترک با تیم‌های شنوا از جمله اقداماتی است که کادر فنی برای افزایش آمادگی و شناسایی نقاط ضعف و قوت انجام داده است.

ترکیب اعزامی ایران در دو بخش کاتا و کومیته معرفی شده است. در بخش کاتا سه کاراته‌کای شایسته شامل مهناز حسن‌زاده، مژده مردانی و سمیرا ابوالحسنی پرچم کشورمان را بر دوش خواهند کشید. در بخش کومیته نیز نهال زکی‌زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم، زینب حسن‌پور در وزن ۵۵- کیلوگرم، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم و بیتا جواهری در وزن ۶۸+ کیلوگرم چهار نماینده مستعد ایران هستند که به روی تاتامی خواهند رفت.

فرحناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده‌سازی این تیم برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ توکیو اظهار کرد: خوشبختانه شرایط بسیار خوبی داریم و تاکنون بیشتر برنامه‌های ما طبق زمان‌بندی اجرا شده است. از همان ابتدا قرار شد اردوهای تیم ملی به صورت هفتگی برگزار شود؛ بازیکنان چهار روز در اردو حضور دارند و سه روز استراحت می‌کنند اما برای بهبود روند آماده‌سازی با فدراسیون توافق کردیم بازیکنان که اغلب از شهرستان‌ها می‌آیند این سه روز را نیز در خوابگاه بمانند تا هم از رفت‌وآمد خسته نشوند و هم زیر نظر کادر فنی باشند. خوشبختانه فدراسیون همکاری مطلوبی داشته و همه برنامه‌های ما بدون مشکل پیش رفته است.

وی افزود: از آنجا که هم‌زمان هدایت تیم‌های نوجوانان و جوانان شنوا را نیز برعهده دارم تا کنون چهار اردوی مشترک میان تیم‌های شنوا و ناشنوا برگزار کرده‌ایم که تجربه‌ی مفیدی برای هر دو تیم بوده است. تیم کاراته شنوا قهرمان آسیا شد و اکنون با تمام توان در حال آماده‌سازی تیم ناشنوایان برای حضور موفق در المپیک ژاپن هستیم. تمرکز اصلی ما بر مسابقات درون‌اردویی بوده تا بازیکنان نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و خوشبختانه این هدف محقق شده است.

ارباب با اشاره به سطح بالای رقابت‌های پیش رو گفت: با ترکیب فعلی می‌توانیم نتیجه‌ای درخور نام ایران کسب کنیم هرچند هیچ مسابقه‌ای از پیش قابل پیش‌بینی نیست. شرایط این دوره سخت‌تر است؛ در المپیک قبلی به دلیل کرونا برخی تیم‌های قدرتمند مثل ژاپن و روسیه غایب بودند اما این بار تقریباً همه حریفان جدی حاضر هستند. اوکراین، کرواسی و ژاپن از رقبای اصلی ما محسوب می‌شوند.

سرمربی تیم ملی درباره چالش‌های موجود تصریح کرد: مهم‌ترین چالش ما تداخل اردوهاست. رشته‌های پرجمعیتی مانند کشتی، تکواندو، جودو و کاراته همگی برای المپیک اعزام می‌شوند. در جلسه‌ای با احمد دنیامالی وزیر ورزش توافق شد سالن ورزشی من در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا ملی‌پوشان کاراته و حتی کشتی و تکواندو از امکانات سالن بدنسازی، خوابگاه و دیگر تجهیزات استفاده کنند. قرار بود وزارت ورزش نیز بخشی از تجهیزات مورد نیاز را تأمین کند ولی متأسفانه تا کنون این بودجه پرداخت نشده است. امیدوارم این مشکل برطرف شود تا ملی‌پوشان با دغدغه کمتر و رفاه بیشتر برای المپیک آماده شوند.