۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۹

آغاز سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور

سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با شعار «کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی؛ برای ایران برای مدرسه» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش از امروز ۲۷ مردادماه به صورت ترکیبی (حضوری، مجازی) با حضور رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران استانی آغاز و تا پایان سه‌شنبه ۲۸ مرداد ادامه خواهد یافت.

این اجلاس با دو محور اصلی توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیت آموزشی برگزار می‌شود. شخصیت‌های مختلف نظام در این اجلاس حضور خواهند داشت و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

تحول در برنامه‌های پرورشی، تشکل‌های دانش‌آموزی، فعالیت‌های ورزشی، تعلیم و تربیت کودکان، پوشش تحصیلی، اولیا و مربیان، جایگاه زنان، مدارس سمپاد، مدارس خارج از کشور و استعدادهای درخشان و همچنین مهمترین بخش یعنی کیفیت‌بخشی و تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری، پروژه مهر و بازگشایی مدارس، فضا و تجهیزات، تکالیف برنامه هفتم، آسیب‌های اجتماعی، تحول در منابع مالی و منابع انسانی و… از مهمترین موضوعاتی است که در این نشست این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

