به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بحریزاده؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش، در شورای معاونان با تشریح برنامههای اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، اظهار کرد: امیدواریم خدا توفیق دهد که تکلیف خود را در نظام تعلیم و تربیت به نحو احسن انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه اجلاس در ۲۷ و ۲۸ مردادماه به صورت ترکیبی (حضوری، مجازی) برگزار میشود، افزود: بناست در مرکز هر استان؛ رؤسای نواحی، مناطق و شورای معاونان آن استان حضور داشته و از طریق فضای مجازی به ستاد و اجلاس متصل شوند.
مدیرکل دفتر وزارتی با بیان اینکه این اجلاس با دو محور اصلی برگزار میشود، گفت: توسعه عدالت آموزشی در فضا و آموزش از مهمترین محورهای این اجلاس خواهد بود.
وی افزود: طی این دو روز تمامی حوزههای وزارت آموزش و پرورش با ارائه و سخنرانی در گردهمایی حضور فعال خواهند داشت تا ضمن بیان دغدغهها با مدیران عملیاتی محورهای مذکور، هماهنگی بیشتری پیدا کنند.
بحریزاده به دیگر محورهای این اجلاس اشاره کرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی با دو رویکرد، پروژه مهر، الگوی مدرسه تراز، محرومیت زدایی از فضا و تجهیزات، تبیین احکام برنامه هفتم، نماد و آسیبهای اجتماعی، تحول در برنامهریزی و… از مهمترین محورهای اجلاس سی و هشتم خواهد بود.
