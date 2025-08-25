راه اندازی سامانه «صدور گواهی بهداشت صادرات» از آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: تقویت زیرساخت‌های فناوری و ارتقای فرآیندهای اجرایی در حوزه غذا و آشامیدنی از برنامه‌های محوری سال نخست دولت چهاردهم بوده است.

وی افزود: طراحی سامانه هشدار سریع ایران با هدف شناسایی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های نامنطبق و قاچاق تا پایان آذرماه به مرحله نهایی می‌رسد و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین سامانه ثبت فرآورده‌ها (TTAC) برای صدور الکترونیک پروانه ساخت در حال تکمیل است.

بهفر ادامه داد: سامانه صدور گواهی بهداشت صادرات با پیشرفت ۸۰ درصدی تا آبان ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود تا فرآیند صادرات شفاف‌تر و تسهیل شود. علاوه بر این، بهبود فرآیند پاسخگویی از طریق میز خدمت الکترونیک در دستور کار قرار دارد تا دسترسی سریع ارباب‌رجوع به خدمات فراهم شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات، حمایت از تولید و تسهیل تجارت انجام شده و تکمیل آنها نقش مهمی در ایمنی مواد غذایی و رضایت ذی‌نفعان خواهد داشت.