امنیت غذایی اولویت نخست کشور است؛ لزوم مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عباسی مژدهی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، ضمن تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از نقش رسانهها در اطلاعرسانی صحیح، به تشریح ظرفیتهای علمی استان پرداخت و اظهار کرد: استان گیلان ظرفیت بسیار بالایی دارد و امیدواریم نگاهی به وجود بیاید که از تمامی قشر تحصیلکرده و دلسوز استان استفاده شود. حضور و فعالیت این افراد میتواند توسعه پایدار و مؤثری را رقم بزند.
وی افزود: باید به شکلی نگاه کنیم که بتوانیم از تمامی توانمندیهای موجود استان بهره ببریم تا توسعه در حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی و سایر بخشها تحقق یابد.
قدردانی از خبرنگاران در عرصه اطلاعرسانی صحیح
رئیس مرکز تحقیقات گیلان ضمن تبریک هفته خبرنگار گفت: کاری که شما در رسانه انجام میدهید، فراتر از هر تعارفی، کاری بسیار ارزشمند است اطلاعرسانی دقیق و صحیح به مخاطب در شرایطی که رسانههای مخرب داخلی و خارجی در حال پخش اخبار کذب هستند، اهمیت فراوانی دارد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر علاوه بر جنگ فیزیکی و پرتاب موشک، جنگ روانی بسیار فعال بود و انتقال اخبار درست، وظیفه خطیری برای رسانهها بود که شما به خوبی از عهده آن برآمدید.
عباسی مژدهی به سابقه مرکز تحقیقات اشاره کرد و گفت: فعالیتهای کشاورزی از گذشتههای دور آغاز شده، اما به صورت سازمانیافته، مدرسه فلاحت در سال ۱۳۰۶ در کرج تأسیس شد و پس از آن دانشکده کشاورزی فعالیتهای خود را گسترش داد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از سال ۱۳۵۳ به این شکل، شکل گرفت.
مأموریتهای سازمان تحقیقات کشاورزی؛ پژوهش، آموزش و ترویج
رئیس مرکز تحقیقات گیلان در شرح وظایف این سازمان گفت: سازمان تحقیقات کشاورزی به عنوان یکی از زیر مجموعههای وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه انجام پژوهشهای علمی، آموزش کشاورزان و ترویج یافتههای نوین را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در هر محصول کشاورزی، عوامل تهدید کننده و محدودکننده شناسایی میشود، محققان با انجام پژوهش به دنبال رفع این مشکلات هستند و نتایج این تحقیقات در اختیار کشاورزان و دستاندرکاران قرار میگیرد تا تولید بهینه و پایدار شود.
عباسی مژدهی به اهمیت امنیت غذایی پرداخت و تاکید کرد: امنیت غذایی یکی از دغدغههای اصلی کشور است که رهبر معظم انقلاب نیز آن را اولویت اول اعلام کردهاند.
وی افزود: کشورها در شرایط فعلی جهانی به دنبال خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هستند نمونه بارز آن جنگ اوکراین است که تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی جهان گذاشت و نشان داد که وابستگی به بازارهای جهانی میتواند خطرناک باشد.
مراکز تحقیقاتی استان گیلان؛ تنوع و قدمت
رئیس مرکز تحقیقات گیلان درباره مراکز تحقیقاتی استان گفت: پس از استان البرز، گیلان بیشترین تعداد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را دارد مؤسسه تحقیقات برنج کشور، پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی و انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری، مرکز تحقیقات ابریشم و پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور از مراکز مهم استان است.
وی ادامه داد: بعضی از ایستگاههای تحقیقاتی استان بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند، مانند ایستگاه گل و گیاهان زینتی لاهیجان که از سال ۱۳۰۶ فعالیت میکند.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان درباره بحران آب اظهار داشت: کشور ما و استان گیلان با بحران آب روبرو هستند و این چالش جدی باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت منابع آبی و مصرف بهینه در بخش کشاورزی اهمیت فراوان دارد و باید با برنامهریزیهای دقیق، مصرف آب کاهش یابد لذا در همین راستا پروژه پژوهشی «ارزیابی کارایی استحصال آب از مه در مناطق کوهستانی اشکورات» با هدف بررسی امکان جمعآوری آب از مه به منظور افزایش توان تابآوری ساکنان مناطق کوهستانی اشکورات در سازگاری با بحران کمآبی، از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ و به مدت ۳۶ ماه در روستاهای کوهستانی این منطقه اجرا شد.
رئیس مرکز تحقیقات گیلان ادامه داد: نتایج اجرای این پروژه پژوهشی، کارایی استفاده از سامانههای استحصال آب از مه را در مناطق کوهستانی مستعد استان گیلان با بیش از ۵۰ روز مهآلودگی و وجود محیط بادخیز، متناسب با نیاز بهره برداران نشان داده است.
مصرف سموم و سلامت محصولات کشاورزی
عباسی مژدهی درباره مصرف سموم گفت: خوشبختانه مصرف سموم در استان گیلان نسبت به بسیاری استانهای دیگر کمتر است در بخش برنج، مبارزه بیولوژیک جایگزین سموم شیمیایی شده که مورد استقبال کشاورزان است و مرکز تحقیقات برای تولید محصول سالم و کاربرد عوامل بیولوژیک در کنترل آفات محصولات استراتژیک استان نظیر کیوی پژوهشهای کاربردی در دست اجرا دارد.
