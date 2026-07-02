روح الله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر رفت بزرگراه اراک - سلفچگان، آزادراه ساوه - تهران و مسیر برگشت اراک - سلفچگان به ترتیب سه محور پرتردد استان مرکزی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۳ هزار و ۱۵۹ دستگاه انواع وسایل نقلیه موتوری از محورهای مواصلاتی استان مرکزی عبور کرده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: در این بازه زمانی ۱۵۵ هزار و ۵۹۸ دستگاه وسیله نقلیه به این استان وارد و ۱۵۹ هزار و ۴۶ دستگاه خودرو خارج شده است.

محسن زاده بیان کرد: از مجموع ترددهای ثبت شده پنج هزار و ۴۴۲ دستگاه سهم ناوگان اتوبوسی و ۱۵۵ هزار و ۲۳۰ دستگاه سهم ناوگان سنگین بوده است که پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده تردد اتوبوسی افزایش داشته باشد.