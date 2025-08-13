ارائه ۱.۵ میلیون خدمت سلامت به زائران اربعین در مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند خدمات‌رسانی سلامت در مرز چذابه اعلام کرد: از ابتدای عملیات سلامت اربعین تاکنون، کمیته بهداشت و درمان یک میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت به زائران در مرزهای شش‌گانه کشور ارائه کرده است. این خدمات در چهار حوزه بهداشت، فوریت‌های پزشکی، درمان، و دارو و غذا به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) ارائه شده است.

میعادفر با اشاره به جزئیات خدمات ارائه‌شده بیان کرد: از مجموع خدمات، ۱۵۰ هزار خدمت در حوزه فوریت‌های پزشکی و درمانی، ۲۰۰ هزار خدمت آموزشی و مابقی در حوزه معاونت بهداشتی بوده است.

وی افزود: ۶۷۱ پایگاه اورژانس بیمارستانی در این مرزها فعال هستند که با پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، از جمله دانشگاه جندی شاپور اهواز در مرز چذابه، خدمات‌رسانی می‌کنند.

رئیس اورژانس کشور از اعزام ۱۷۰ دستگاه آمبولانس، هشت فروند بالگرد، ۲۶ اتوبوس‌آمبولانس، ۱۴ موتورلانس و کادر پرستاری و فوریت‌های پزشکی به مناطق مرزی خبر داد و گفت: زیرساخت‌های ایجادشده در مرز چذابه با تلاش دانشگاه علوم پزشکی اهواز به آمادگی کامل رسیده و خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه سطح رضایتمندی زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: ۱۰ بیمارستان صحرایی در مرزهای شش‌گانه ایجاد شده تا خدمات درمانی در همه حوزه‌ها به‌صورت جامع ارائه شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی مرزی با حمایت سایر دانشگاه‌های کشور، امکانات گسترده‌ای از جمله بالگرد و آمبولانس را برای خدمت به زائران بسیج کرده‌اند.

رئیس اورژانس کشور به زائران توصیه کرد: با توجه به خستگی ناشی از سفر و استفاده بسیاری از زائران از خودروهای شخصی، رعایت نکات ایمنی در رانندگی ضروری است.

وی از زائران خواست در مواکب و نقاط استراحت توقف کرده و با تجدید قوا، سفری ایمن را تجربه کنند تا از حوادث ترافیکی جلوگیری شود.