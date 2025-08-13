به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور در حاشیه بازدید از روند خدماترسانی سلامت در مرز چذابه، اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات سلامت اربعین تاکنون، یک میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت توسط کمیته بهداشت و درمان به زائران در مرزهای ششگانه کشور ارائه شده است.
وی با بیان اینکه کمیته بهداشت و درمان اربعین در سال جاری در چهار حوزه بهداشت، فوریتهای پزشکی، درمان و دارو و غذا، به زائران اباعبداللهالحسین (ع) در مرزهای کشور خدمترسانی کرده است، افزود: از مجموع خدمات ارائه شده، ۱۵۰ هزار خدمت توسط فوریتهای پزشکی و خدمات درمانی، ۲۰۰ هزار خدمت آموزشی و بقیه موارد در حوزه معاونت بهداشتی بوده است.
میعادفر با اشاره به ظرفیت اورژانس در این عملیات افزود: در حوزه اورژانس بیمارستانی، ۶۷۱ پایگاه محلی در این شش مرز فعال هستند که توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور پشتیبانی میشوند. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز مسئولیت ارائه خدمات در مرز چذابه را بر عهده دارد.
رئیس اورژانس کشور در تشریح اقدامات این مجموعه گفت: برای تقویت خدمات در مرزها، ۱۷۰ دستگاه آمبولانس، ۸ فروند بالگرد، ۲۶ اتوبوسآمبولانس، ۱۴ موتورلانس و تعدادی از نیروهای پرستاری و فوریتهای پزشکی به مناطق مرزی اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: با توجه به زیرساختهایی که در نقاط صفر مرزی ایجاد شده، امسال مرز چذابه به آمادگی کامل رسید و با تلاش همکاران دانشگاه جندی شاپور، زیر بار خدمات بهداشتی و درمانی رفت.
رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه سطح رضایتمندی زائران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، افزود: دانشگاه جندی شاپور اهواز در مرز چذابه و سایر دانشگاهها و دستگاههای مستقر در شش مرز کشور، بهطور کلی خدمات قابلقبولی ارائه کردهاند و مردم و زائران از این خدمات رضایت دارند.
میعادفر تصریح کرد: همچنین ۱۰ بیمارستان صحرایی در مرزهای ششگانه ایجاد شده تا بتوانیم در همه حوزهها خدمات لازم را به زائران ارائه کنیم. امیدواریم این خدمات هم از نظر کیفیت و هم کمیت تداوم داشته باشد.
وی افزود: در موضوع اربعین، دانشگاههای ششگانه مرزی تمامی امکانات خود را بسیج کردهاند و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نیز نقش حمایتی داشتهاند و در حد توان و نیاز، امکاناتی از قبیل بالگرد، اتوبوس
آمبولانس و آمبولانس را در اختیار این دانشگاهها قرار دادهاند تا خدمات به زائران اربعین به بهترین شکل ممکن ارائه شود.
رئیس اورژانس کشور با تقدیر از عملکرد دانشگاه جندی شاپور اهواز در مرز چذابه خاطرنشان کرد: این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاههای مهم و قطب کشور، توانسته با استفاده از نیروهای بومی استان، خدمات ارزشمندی ارائه کند. کمکهای ما به این دانشگاه نیز بیشتر در حوزه لجستیکی از جمله تأمین آمبولانس و اتوبوسآمبولانس بوده است و همکاران در این دانشگاه با آمادگی کامل به زائران خدمت کردهاند.
میعادفر اظهار داشت: حوزه بهداشتی از عناصر حیاتی وزارت بهداشت در عملیات سلامت اربعین است که بر وضعیت مواکب، طبخ و توزیع غذا، سلامت آب آشامیدنی، مراقبتهای سندرومیک و سایر موارد، نظارتهای دقیق را در دستور کار قرار داد تا زائران بتوانند در سلامت کامل سفر خوبی را تجربه کنند.
وی در پایان توصیه کرد: به زائرانی که در حال بازگشت از سفر اربعین هستند، تاکید میشود که نکات ایمنی در خصوص رانندگی امن را جدی بگیرند. در روزهای باقیمانده از اربعین، با توجه به خستگی و عدم استراحت کافی، ممکن است جان آنها و همراهان در معرض خطر قرار بگیرد. با توجه به اینکه بسیاری از زائران از خودروی شخصی برای بازگشت استفاده میکنند، بنابراین ضروری است که با رعایت احتیاط کامل، از بروز حوادث ترافیکی جلوگیری کنند و سلامت خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.
رئیس اورژانس کشور خاطرنشان کرد: رانندگان در مسیر بازگشت بهتر است در مواکب و نقاطی که برای استراحت و تجدید قوا تعبیه شده است، توقف کنند و استراحت کوتاهی داشته باشند تا با انرژی بیشتر و با امنیت به مقصد برسند
