ستاد مسافربری خراسان جنوبی فعالیت خود را آغاز کرد

جواد وحدتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق سنوات گذشته با استفاده از تجربیات قبلی، نیروهای این سازمان جهت کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل مسافربری استان مستقر شده است.

وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده از جمله پیش فروش بلیت سفر های نوروزی از 27 اسفند سال جاری و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان جهت برنامه ریزی سفرهای خود در ایام نوروز، افزود: مکاتبه با ادارات ذیربط نیز در جهت آمادگی لازم جهت ارائه خدمات بهتر به مسافرین استان در ایام نوروز سال 87 خدمتی بهینه به مسافرین است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال در ایام نوروز نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته افزایش کرایه نداریم، ادامه داد: از مسافرین تقاضا می شود که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی شرکت ها یا عوامل تحت پوشش آنها، مراتب را به ستاد های این سازمان مستقر در پایانه های مسافربری با مستندات کامل گزارش کنند.