به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عصر یکشنبه ۲۶ مرداد با حضور در منزل شهید حمیدرضا مکتبی شهید بازی‌ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دیدار با خانواده او، نسبت به مقام این شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادای احترام کردند.

در این دیدار پدر و مادر شهید حمیدرضا مکتبی لحظه شهادت او را روایت کردند و با اعلام حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بخش ویژه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر به نکوداشت این شهید اختصاص خواهد داشت.