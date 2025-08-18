  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

نکوداشت شهید جنگ ۱۲ روزه در جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر

نکوداشت شهید جنگ ۱۲ روزه در جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بخش ویژه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر به نکوداشت شهید حمیدرضا مکتبی شهید بازی‌ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اختصاص داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عصر یکشنبه ۲۶ مرداد با حضور در منزل شهید حمیدرضا مکتبی شهید بازی‌ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دیدار با خانواده او، نسبت به مقام این شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادای احترام کردند.

نکوداشت شهید مکتبی در جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر

در این دیدار پدر و مادر شهید حمیدرضا مکتبی لحظه شهادت او را روایت کردند و با اعلام حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بخش ویژه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر به نکوداشت این شهید اختصاص خواهد داشت.

نکوداشت شهید مکتبی در جشنواره بازی‌های ویدئویی فجر

کد خبر 6563786
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها