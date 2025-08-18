تداوم افزایش رطوبت و شرجی تا پایان هفته در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان مورد انتظار نیست؛ اما پایان هفته کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی افزایش رطوبت و شرجی هوا تداوم خواهد داشت، گفت: همچنین طی امروز تا روز پنجشنبه (به ویژه روز چهارشنبه)، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان گاهی در حد متوسط خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این ایام نیمه مواج خواهد بود.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و شوش با دمای ۴۸.۹ درجه و ایذه با دمای ۲۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ درجه و کمینه دمای ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.