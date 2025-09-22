پیش بینی وقوع گرد و خاک محلی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما پایان هفته دما روند افزایشی خواهد داشت.

وی گفت: همچنین تا اواخر وقت چهارشنبه، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۳ درجه و کمینه دمای ۲۵.۴ درجه سانتیگراد رسیده است، عنوان کرد: همچنی آغاجاری با دمای ۴۲.۸ درجه و ایذه با دمای ۱۷.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.