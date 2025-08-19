محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف و آفتابی است و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: این وضعیت تا پایان هفته مهمان زنجانی‌ها است و در این میان به علت وزش باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.

رحمان نیا با بیان اینکه هوای گرم تا پایان هفته مهمان زنجانی‌ها است، تاکید کرد: دمای هوای به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد و در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و تا روز پنجشنبه اعتبار دارد.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم‌تر شده است.