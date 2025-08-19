  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

هوای گرم تا پایان هفته مهمان زنجانی ها است

هوای گرم تا پایان هفته مهمان زنجانی ها است

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از تداوم هوای گرم در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا به بالای ۴۰ درجه می رسد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف و آفتابی است و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: این وضعیت تا پایان هفته مهمان زنجانی‌ها است و در این میان به علت وزش باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.

رحمان نیا با بیان اینکه هوای گرم تا پایان هفته مهمان زنجانی‌ها است، تاکید کرد: دمای هوای به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد و در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و تا روز پنجشنبه اعتبار دارد.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم‌تر شده است.

کد خبر 6564745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها