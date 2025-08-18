به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه اکبرپور سرپرست معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه عملیات اطفای حریق ناشی از سوزاندن لاستیک‌های فرسوده توسط نیروهای آتش نشانی با موفقیت انجام شد، اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد سوزاندن لاستیک‌ها به دلیل ساختار پلیمری و ترکیبات شیمیایی آن‌ها، منجر به انتشار طیف وسیعی از آلاینده‌های هوا شامل ذرات معلق، ترکیبات آلی فرار و ترکیبات آلی پایدار مانند دی اکسین و فوران می‌شود و این آلاینده‌ها علاوه بر تهدید مستقیم سلامت جامعه، موجب تشدید آلودگی هوا نیز خواهند شد.



وی با تأکید بر اینکه سوزاندن پسماند اقدامی پرخطر و مغایر با اصول زیست‌محیطی است، افزود: مدیریت صحیح لاستیک‌های فرسوده از طریق روش‌های بازیافت مکانیکی و حرارتی (پیرولیز) و استفاده در صنایع بازیافتی، ضمن کاهش خطرات زیست‌محیطی می‌تواند به تولید مواد اولیه ارزشمند و صرفه‌جویی در منابع منجر شود.

اکبرپور خاطرنشان کرد: از شهروندان و واحدهای صنعتی درخواست می‌شود از هرگونه سوزاندن غیرمجاز پسماند خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند تا از بروز خسارات جانی و زیست‌محیطی پیشگیری شود.