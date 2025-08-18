لحظه کارگذاشتن تله های انفجاری و شکار نظامیان اسرائیلی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، قسام از تداوم عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در غزه خبر داد.

گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس تصاویری از هدف قرار دادن نظامیان و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی و درهم کوبیدن مواضع آنها در جبالیا البلد در شمال غزه در چارچوب عملیات سنگ‌های داود منتشر کرد.

تصاویری ببینید از لحظات نصب تله‌های انفجاری در مسیر ادوات زرهی اسرائیلی. رزمنده قسام پس از دیدن نیروهای پیاده اسرائیلی در یک ساختمان، با پرتاب تله انفجاری آنها را از پای در می‌آورد.

گفتنی است که مبارزان مقاومت، نظامیان رژیم صهیونیستی را در غزه زمین گیر کرده است. مقاومت با انجام کمین‌های ترکیبی و عملیات از فاصله صفر ضربه‌های مهلکی به اشغالگران وارد می‌کنند.