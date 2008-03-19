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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

دبیرکل سازمان ملل متحد جنایت تروریستهای تکفیری در کربلا را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد جنایت تروریستهای تکفیری در کربلا را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای جنایت اخیر تروریستهای تکفیری در شهر کربلای معلی را که حدود 115 نفر از جمله 14 زائر ایرانی شهید و زخمی شدند به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه مطبوعاتی دفتر بان کی مون آمده است : دبیرکل سازمان ملل متحد  حمله تروریستی دوشنبه هفته جاری در شهر کربلا را با شدیدترین لحن محکوم می کند.

این بیانیه افزود: بان کی مون از عراقی ها می خواهد تا بالاترین میزان خویشتنداری را در برابر این گونه اقدامات تحریک آمیز نشان دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین تمام رهبران عراقی را تشویق کرد تا با گفتگو سیاسی و روحیه آشتی ملی اختلاف خود را حل و فصل کنند.

شهر کربلا دوشنبه 27 اسفند  شاهد انفجاری تروریستی بود که به شهید و زخمی شدن 115 نفر منجر شد که شش نفر از شهدا و هشت نفراز مجروحان را زائران ایرانی تشکیل می دهند. این انفجار در منطقه المخیم واقع در 100 متری حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلا رخ داد.

کد مطلب 656397

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