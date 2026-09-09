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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۲

بانوی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اسکواش کشور قضاوت می‌کند

بانوی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اسکواش کشور قضاوت می‌کند

شهرکرد-رئیس هیئت اسکواش چهارمحال و بختیاری از حضور شقایق مولایی کوچکی، داور رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، در رقابت‌های قهرمانی دختران کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش محمدی نافچی از حضور شقایق مولایی کوچکی، داور رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی زیر ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال دختران کشور خبر داد.

محمدی نافچی اظهار کرد: این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود و مولایی کوچکی در این مسابقات به قضاوت خواهد پرداخت.

وی افزود: حضور داوران استان در رقابت‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب چهارمحال و بختیاری در بخش داوری اسکواش است.

محمدی نافچی خاطرنشان کرد: شقایق مولایی کوچکی رئیس کمیته کودکان هیأت اسکواش استان است و پیش از این نیز سابقه قضاوت در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش اهواز را در کارنامه دارد.

بنیان گذار و رئیس هیئت اسکواش چهارمحال و بختیاری در پایان برای این داور استان آرزوی موفقیت کرد و گفت: توسعه اسکواش از اهداف اصلی هیأت است و حضور نمایندگان استان در رویدادهای ملی، بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران و عوامل اجرایی اسکواش چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 6941888

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