به گزارش خبرگزاری مهر، آرش محمدی نافچی از حضور شقایق مولایی کوچکی، داور رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی زیر ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال دختران کشور خبر داد.

محمدی نافچی اظهار کرد: این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود و مولایی کوچکی در این مسابقات به قضاوت خواهد پرداخت.

وی افزود: حضور داوران استان در رقابت‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب چهارمحال و بختیاری در بخش داوری اسکواش است.

محمدی نافچی خاطرنشان کرد: شقایق مولایی کوچکی رئیس کمیته کودکان هیأت اسکواش استان است و پیش از این نیز سابقه قضاوت در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش اهواز را در کارنامه دارد.

بنیان گذار و رئیس هیئت اسکواش چهارمحال و بختیاری در پایان برای این داور استان آرزوی موفقیت کرد و گفت: توسعه اسکواش از اهداف اصلی هیأت است و حضور نمایندگان استان در رویدادهای ملی، بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران و عوامل اجرایی اسکواش چهارمحال و بختیاری است.