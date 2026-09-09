به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیرمرادی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، با اشاره به پایان عملیات حوزه‌بندی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در کشور اظهار کرد: آذربایجان شرقی به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌های جغرافیایی، بالاترین حجم کاری را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده بود.

وی افزود: با وجود حجم بالای عملیات، حوزه‌بندی سرشماری در آذربایجان شرقی با دقت و سرعت مناسبی انجام شد و عملکرد عوامل اجرایی این استان شایسته تقدیر است.

مدیرکل نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران با اشاره به تغییر شیوه‌های اجرای سرشماری در سال جاری گفت: در سرشماری‌های گذشته، عملیات حوزه‌بندی بلوک‌های آماری ماه‌ها زمان می‌برد، اما در این دوره با استفاده از طراحی‌های نوین، ابتکارات اجرایی و فناوری‌های جدید اطلاعات مکانی، این عملیات در کمتر از یک ماه به پایان رسید.

پیرمرادی اطلاعات مکانی را یکی از ارکان اصلی اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا عنوان کرد و ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تلفیق داده‌ها، پیش‌بینی می‌شود خروجی‌های این سرشماری از کیفیت و دقت بالایی برخوردار باشد.

در ادامه این دیدار، حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، بر اهمیت داده‌های حاصل از سرشماری در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

وی دقت در فرآیندهای اجرایی را ضروری دانست و گفت: آذربایجان شرقی برای اجرای مراحل بعدی سرشماری آمادگی کامل دارد و تمهیدات لازم برای عملیات میدانی و هماهنگی‌های درون‌استانی فراهم شده است.

فتح‌زاده ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق مراحل مختلف سرشماری، داده‌های به‌دست‌آمده بتواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آینده در استان باشد.