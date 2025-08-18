جوانان و نوجوانان پرچمداران شور اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از میان دو هزار خادم حاضر در برنامه‌های دلدادگان اربعین حدود ۶۰ درصد جوان و نوجوان هستند که این موضوع جلوه‌ای زیبا از پیوند نسل‌ها در مسیر اربعین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، افزود: این فرد در شأن پاسخ‌گویی نیست؛ زیرا رژیمی که دستش به خون کودکان بی‌گناه آغشته است و مردم فلسطین را با گرسنگی و محاصره به شهادت می‌رساند، صلاحیت سخن گفتن درباره ملت ایران را ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: جریان استکباری عالم باید بداند مردم ایران تسلیم فشار و تهدید نخواهند شد. همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه مردم با هوشیاری و اتحاد مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان زدند، امروز نیز ملت ۹۰ میلیونی ایران با صلابت و اقتدار ایستاده‌اند.

وی افزود: جوانان و نوجوانان ایرانی همانند دختر نوجوان شهیدی که در کنار پیکر پدر شهیدش با افتخار گفت وی لیاقت شهادت داشت، با شجاعت و رشادت ثابت کرده‌اند که نسل آینده این سرزمین، استوار و مقاوم است.