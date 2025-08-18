دیابت نوع یک با آزمایش ساده قابل تشخیص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد آهنگر داوودی، فوق‌تخصص غدد و متابولیسم کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان این مطلب افزود: دیابت نوع یک اغلب با علائمی مثل کاهش وزن شدید، پُرنوشی و پُر ادراری ظاهر می‌شود و خوشبختانه با یک آزمایش ساده قابل تشخیص است؛ اما مهم‌تر از تشخیص، شروع به‌موقع درمان و آموزش صحیح تزریق انسولین است.

وی ادامه داد: پس از تشخیص، کودک باید در بیمارستان بستری شود تا خانواده نحوه تزریق انسولین، کنترل قند خون با دستگاه، تنظیم رژیم غذایی و مدیریت نوسانات قند را آموزش ببینند؛ این فرایند آموزش ممکن است ۲ تا ۳ روز طول بکشد، اما برای کنترل مؤثر بیماری کاملاً ضروری است.

به گفته این پزشک متخصص، انسولین باید به‌درستی در نواحی مشخصی از بدن (مثل خارج ران، بازو یا شکم) تزریق شود، سرسوزن‌ها باید مرتب تعویض شوند و رژیم غذایی کودک باید از مصرف نوشابه، شیرینی، سس و فست‌فود دور باشد، در حالی که سایر نیازهای تغذیه‌ای رشد کودک همچنان باید تأمین شود.

وی افزود: کنترل دیابت نوع یک فقط به تزریق انسولین محدود نمی‌شود؛ بررسی‌های دوره‌ای مثل آزمایش هموگلوبین A1C، ارزیابی عملکرد تیروئید، کلیه و چشم نیز باید هر چند ماه یکبار انجام شود تا از بروز عوارض بلندمدت جلوگیری شود. پایش منظم، تغذیه درست و آموزش صحیح می‌تواند کودک دیابتی را در مسیر زندگی سالم و طبیعی قرار دهد.