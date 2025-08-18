  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات به مردم است

هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات به مردم است

گلپایگان _معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری گلپایگان گفت:هفته دولت فرصت مهمی برای بزرگداشت شهیدان گرانقدر دولت و تبیین دستاوردهای نظام در تقابل با هجمه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سرلک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: پروژه‌ها در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی دسته‌بندی می‌شوند.پروژه‌های شهرستانی آن دسته از طرح‌هایی هستند که با حضور مسئولان شهرستان از جمله فرماندار، امام جمعه و نماینده محترم افتتاح خواهند شد.

وی ادامه داد، برخی از پروژه‌ها نیز به لحاظ سطح، هزینه و اهمیت در قالب پروژه‌های استانی قرار می‌گیرند که با هماهنگی دفتر فنی استانداری در فهرست نهایی ثبت خواهند شد و با حضور مسئولان استانی و استاندار افتتاح می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گلپایگان ادامه داد: ممکن است پروژه‌هایی در شهرستان وجود داشته باشد که جنبه ملی داشته باشند و در این خصوص با هماهنگی استانداری، از دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها نیز دعوت خواهد شد تا در مراسم حضور پیدا کنند.

سرلک با اشاره به لزوم توجه به حوزه روستایی در هفته دولت گفت: اگر در خصوص برنامه‌های هفته دولت در روستاها موضوع یا پیشنهادی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هفته دولت فرصت مهمی برای بزرگداشت شهیدان گرانقدر دولت و تبیین دستاوردهای نظام در تقابل با هجمه‌های دشمن است. کسی منکر وجود مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و مسائل معیشتی نیست، اما در کنار این موارد باید خدمات و اقدامات مفیدی که انجام شده نیز به صورت مستند و مدون اطلاع‌رسانی شود.

سرلک خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی در این هفته به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد بلکه هدف، تشریح واقعی اقدامات و خدماتی است که با صرف هزینه‌های چندین میلیاردی و بررسی‌های کارشناسی انجام شده و بخش گسترده‌ای از مردم از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مردم در این هفته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اطلاع‌رسانی درست از پروژه‌ها و دستاوردها می‌تواند در راستای خدمت به مردم و تقویت پیوند دولت و ملت مؤثر واقع شود، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان با توطئه‌های مختلف به دنبال ایجاد فاصله میان حاکمیت و مردم هستند.

علیرضا فخری زاده معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری گلپایگان با تأکید بر اینکه هدف اصلی برگزاری برنامه‌های هفته دولت معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: این اقدامات با ایجاد روحیه امید، نوآوری و نشاط اجتماعی در جامعه انجام می‌شود، و در شرایطی که دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام است، وظیفه ما تقویت روحیه مردم و خدمت‌رسانی مطلوب است.

وی افزود: مبنای کار در انتخاب و معرفی پروژه‌ها، ثبت اطلاعات در سامانه منتاک است و لازم است دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های خود را در این سامانه ثبت و پیشنهادات لازم را ارائه کنند تا برنامه‌ریزی در سطوح شهرستانی، استانی و ملی به شکل منسجم انجام شود.

فخری‌زاده در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان گلپایگان یادآورشد: تا کنون حدود ۲۸ پروژه در شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است. از جمله این پروژه‌ها، زمین چمن مصنوعی گلشهر با ظرفیت ۴ هزار نفر به نام زنده‌یاد افشین فصاحت است که به عنوان بزرگ‌ترین زمین چمن مصنوعی غرب استان شناخته می‌شود.

کد خبر 6564011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها