هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سرلک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: پروژه‌ها در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی دسته‌بندی می‌شوند.پروژه‌های شهرستانی آن دسته از طرح‌هایی هستند که با حضور مسئولان شهرستان از جمله فرماندار، امام جمعه و نماینده محترم افتتاح خواهند شد.

وی ادامه داد، برخی از پروژه‌ها نیز به لحاظ سطح، هزینه و اهمیت در قالب پروژه‌های استانی قرار می‌گیرند که با هماهنگی دفتر فنی استانداری در فهرست نهایی ثبت خواهند شد و با حضور مسئولان استانی و استاندار افتتاح می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گلپایگان ادامه داد: ممکن است پروژه‌هایی در شهرستان وجود داشته باشد که جنبه ملی داشته باشند و در این خصوص با هماهنگی استانداری، از دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها نیز دعوت خواهد شد تا در مراسم حضور پیدا کنند.

سرلک با اشاره به لزوم توجه به حوزه روستایی در هفته دولت گفت: اگر در خصوص برنامه‌های هفته دولت در روستاها موضوع یا پیشنهادی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هفته دولت فرصت مهمی برای بزرگداشت شهیدان گرانقدر دولت و تبیین دستاوردهای نظام در تقابل با هجمه‌های دشمن است. کسی منکر وجود مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و مسائل معیشتی نیست، اما در کنار این موارد باید خدمات و اقدامات مفیدی که انجام شده نیز به صورت مستند و مدون اطلاع‌رسانی شود.

سرلک خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی در این هفته به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد بلکه هدف، تشریح واقعی اقدامات و خدماتی است که با صرف هزینه‌های چندین میلیاردی و بررسی‌های کارشناسی انجام شده و بخش گسترده‌ای از مردم از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مردم در این هفته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اطلاع‌رسانی درست از پروژه‌ها و دستاوردها می‌تواند در راستای خدمت به مردم و تقویت پیوند دولت و ملت مؤثر واقع شود، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان با توطئه‌های مختلف به دنبال ایجاد فاصله میان حاکمیت و مردم هستند.

علیرضا فخری زاده معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری گلپایگان با تأکید بر اینکه هدف اصلی برگزاری برنامه‌های هفته دولت معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: این اقدامات با ایجاد روحیه امید، نوآوری و نشاط اجتماعی در جامعه انجام می‌شود، و در شرایطی که دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام است، وظیفه ما تقویت روحیه مردم و خدمت‌رسانی مطلوب است.

وی افزود: مبنای کار در انتخاب و معرفی پروژه‌ها، ثبت اطلاعات در سامانه منتاک است و لازم است دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های خود را در این سامانه ثبت و پیشنهادات لازم را ارائه کنند تا برنامه‌ریزی در سطوح شهرستانی، استانی و ملی به شکل منسجم انجام شود.

فخری‌زاده در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان گلپایگان یادآورشد: تا کنون حدود ۲۸ پروژه در شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است. از جمله این پروژه‌ها، زمین چمن مصنوعی گلشهر با ظرفیت ۴ هزار نفر به نام زنده‌یاد افشین فصاحت است که به عنوان بزرگ‌ترین زمین چمن مصنوعی غرب استان شناخته می‌شود.