مهند مصطفی، کارشناس امور اسرائیل در شبکه الجزیره می‌گوید که اراضی اشغالی شاهد برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد جنگ بوده است و شهرک نشینان معتقدند که تداوم جنگ غزه برای آنها سودی ندارد.