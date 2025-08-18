  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

پیام‌های بزرگ‌ترین تظاهرات ضد جنگ در اراضی اشغالی + فیلم

مهند مصطفی، کارشناس امور اسرائیل در شبکه الجزیره می‌گوید که اراضی اشغالی شاهد برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد جنگ بوده است و شهرک نشینان معتقدند که تداوم جنگ غزه برای آنها سودی ندارد.

