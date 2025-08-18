https://mehrnews.com/x38NVb ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ کد خبر 6564097 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ پیامهای بزرگترین تظاهرات ضد جنگ در اراضی اشغالی + فیلم مهند مصطفی، کارشناس امور اسرائیل در شبکه الجزیره میگوید که اراضی اشغالی شاهد برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد جنگ بوده است و شهرک نشینان معتقدند که تداوم جنگ غزه برای آنها سودی ندارد. کد خبر 6564097 کپی شد مطالب مرتبط لاپید: ترامپ به جنگ غزه پایان دهد هاآرتص: ۲.۵ میلیون اسرائیلی علیه «نتانیاهو» به خیابانها ریختند تظاهرات یک میلیون نفری شهرکنشینان علیه نتانیاهو؛ بازداشت ۴۰ معترض برچسبها نتانیاهو کابینه نتانیاهو جنگ غزه
