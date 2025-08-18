خدمات رسانی گسترده پلیس کرمانشاه باعث افزایش تردد زائران از مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر دوشنبه در دیدار با سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: به حمدالله مأموریت اربعین امسال نیز به خوبی برگزار و زائران در صحت و سلامت کامل توانستند به کربلا مشرف شوند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین، گفت: امسال شاهد افزایش ترددها از مرز خسروی بودیم و این نشان می‌دهد این مرز جایگاه واقعی خود را بین زوار دارد به دست می‌آورد.

سردار شرفی تصریح کرد: بی تردید یکی از دلایلی که باعث افزایش تردد زائران اربعین از مرز خسروی در مراسم امسال شد کیفیت بالای خدمات رسانی پلیس کرمانشاه بود.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به اقدامات ابتکاری پلیس کرمانشاه در مأموریت اربعین امسال، گفت: طراح این اقدامات سردار حاجیان فرمانده خوش فکر انتظامی است که باعث رضایت زائران هم شده است.

وی گفت: برپایی ایستگاه‌های خواب زدایی یکی از این اقدامات ابتکاری بود که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم همراه داشت و زائران ضمن استراحت، مورد پذیرایی هم قرار می‌گرفتند.

سردار شرفی در پایان از تلاش‌های سردار حاجیان فرمانده و همه مدیران و کارکنان انتظامی استان و همچنین مسئولان کرمانشاه در بحث خدمات رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد.