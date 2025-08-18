  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

خدمات رسانی گسترده پلیس کرمانشاه باعث افزایش تردد زائران از مرز خسروی

خدمات رسانی گسترده پلیس کرمانشاه باعث افزایش تردد زائران از مرز خسروی

کرمانشاه - رئیس قرارگاه اربعین فراجا، با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز خسروی در اربعین امسال، گفت: بی تردید یکی از دلایل این افزایش تردد خدمات رسانی گسترده پلیس کرمانشاه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر دوشنبه در دیدار با سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: به حمدالله مأموریت اربعین امسال نیز به خوبی برگزار و زائران در صحت و سلامت کامل توانستند به کربلا مشرف شوند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین، گفت: امسال شاهد افزایش ترددها از مرز خسروی بودیم و این نشان می‌دهد این مرز جایگاه واقعی خود را بین زوار دارد به دست می‌آورد.

سردار شرفی تصریح کرد: بی تردید یکی از دلایلی که باعث افزایش تردد زائران اربعین از مرز خسروی در مراسم امسال شد کیفیت بالای خدمات رسانی پلیس کرمانشاه بود.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به اقدامات ابتکاری پلیس کرمانشاه در مأموریت اربعین امسال، گفت: طراح این اقدامات سردار حاجیان فرمانده خوش فکر انتظامی است که باعث رضایت زائران هم شده است.

وی گفت: برپایی ایستگاه‌های خواب زدایی یکی از این اقدامات ابتکاری بود که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم همراه داشت و زائران ضمن استراحت، مورد پذیرایی هم قرار می‌گرفتند.

سردار شرفی در پایان از تلاش‌های سردار حاجیان فرمانده و همه مدیران و کارکنان انتظامی استان و همچنین مسئولان کرمانشاه در بحث خدمات رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد.

کد خبر 6564127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها