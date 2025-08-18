بازیکن تیم رقیب پرونده حضور مهدی طارمی در لیدزیونایتد را بست!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام «فابریتزیو رومانو» خبرنگار مطرح ایتالیایی، باشگاه لیدز یونایتد در آستانه جذب «نوح اوکافور» از تیم فوتبال میلان قرار دارد.

پیشنهاد این باشگاه به ارزش بیش از ۲۰ میلیون یورو امروز ارائه شده و قرارداد او تا ژوئن ۲۰۲۹ به همراه گزینه تمدید تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.

اکنون همه چیز به تصمیم نهایی اوکافور بستگی دارد و در صورت موافقت او، این انتقال انجام خواهد شد. در این میان، دنیل فارکه سرمربی لیدز نقش مهمی در پیشبرد این انتقال داشته و فشار زیادی برای نهایی شدن آن وارد کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این هم رسانه‌های هواداری نزدیک به باشگاه لیدز یونایتد جذب مهدی طارمی توسط این باشگاه را منتفی دانسته بودند.