  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

بازیکن تیم رقیب پرونده حضور مهدی طارمی در لیدزیونایتد را بست!

بازیکن تیم رقیب پرونده حضور مهدی طارمی در لیدزیونایتد را بست!

باشگاه لیدز یونایتد با وینگر - مهاجم تیم فوتبال میلان به توافق رسیده و به این ترتیب حضور مهدی طارمی در این باشگاه انگلیسی منتفی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام «فابریتزیو رومانو» خبرنگار مطرح ایتالیایی، باشگاه لیدز یونایتد در آستانه جذب «نوح اوکافور» از تیم فوتبال میلان قرار دارد.

پیشنهاد این باشگاه به ارزش بیش از ۲۰ میلیون یورو امروز ارائه شده و قرارداد او تا ژوئن ۲۰۲۹ به همراه گزینه تمدید تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.

اکنون همه چیز به تصمیم نهایی اوکافور بستگی دارد و در صورت موافقت او، این انتقال انجام خواهد شد. در این میان، دنیل فارکه سرمربی لیدز نقش مهمی در پیشبرد این انتقال داشته و فشار زیادی برای نهایی شدن آن وارد کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این هم رسانه‌های هواداری نزدیک به باشگاه لیدز یونایتد جذب مهدی طارمی توسط این باشگاه را منتفی دانسته بودند.

بازیکن تیم رقیب پرونده حضور مهدی طارمی در لیدزیونایتد را بست!

کد خبر 6564136
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها