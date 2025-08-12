  1. ورزش
باشگاه‌های قطری و امارات به صف مشتریان طارمی اضافه شدند

یک خبرنگار ایتالیایی خبر داد طارمی از باشگاه های قطری و اماراتی پیشنهاداتی دریافت کرده است اما آینده او هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های سری آ ایتالیا هنوز تکلیف مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال اینتر مشخص نشده است و گمانه زنی‌های زیادی پیرامون آینده این بازیکن ملی پوش ایرانی وجود دارد و در هفته‌های اخیر نام باشگاه‌های زیادی به عنوان مشتریان طارمی در رسانه‌های اروپایی منتشر شده است.

«ماتئو مورتو» خبرنگار و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا در گفت‌وگویی در کانال اینترنتی «فابریتزیو رومانو» (خبرنگار مشهور ایتالیایی دنیای فوتبال) درباره آینده مهدی طارمی اظهار داشت: طارمی همچنان در فهرست خروج اینتر قرار دارد و باشگاه منتظر دریافت پیشنهادی مناسب است که همه طرف‌ها را راضی کند. او پیش‌تر پیشنهادی از فلامینگو داشت اما آن را رد کرد.

او ادامه داد: در حال حاضر پیشنهادهایی از قطر، دبی و لیگ برتر انگلیس روی میز است، اما هیچ‌یک از آن‌ها در این لحظه جدی و داغ نیستند. اینتر منتظر خبرها و پیشنهادهای رسمی‌تر است و سپس طارمی مسیر آینده‌اش را مشخص خواهد کرد که به احتمال زیاد در صورت مهیا شدن شرایط، دور از میلان خواهد بود.

بهنام روان پاک

