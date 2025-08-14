طارمی و مسیر دشوار انتقال به فولام؛ جدالی میان اینتر و آتالانتا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «punchng»، «آدمولا لوکمن» به محور یک جدال پیچیده نقل و انتقالاتی تبدیل شده که بین باشگاههای اینتر میلان، آتالانتا و باشگاه لیگ برتری فولام جریان دارد؛ ماجرایی که میتواند آینده رودریگو مونیز و مهدی طارمی را نیز مشخص کند.
اینتر همچنان به دنبال جذب لوکمن از آتالانتا است، اما تیم سری آ بهطور همزمان با فولام درباره انتقال مهاجم برزیلی خود «مونیز» وارد مذاکره شده است. از سوی دیگر، گفته میشود باشگاه لندنی در صورت جدایی مونیز، به دنبال جذب طارمی از اینتر به عنوان جانشین احتمالی هستند.
طبق گزارش Sky Sport Italia، آتالانتا پیشنهادی رسمی ۴۰ میلیون یورویی شامل ۳۵ میلیون یورو بهعلاوه ۵ میلیون یورو پاداش برای جذب مونیز از کرِیون کاتیج ارائه کرده است.
تیم برگامویی به دنبال جذب شماره ۹ جدیدی است، پس از آن که ماتئو رتِگوئی بازیکن ملیپوش ایتالیا، پس از یک فصل حضور، با مبلغ ۶۵ میلیون یورو به باشگاه عربستانی القادسیه منتقل شد.
لوکمن که در حال حاضر در انگلیس است، پس از امتناع از بازگشت به تیم اصلی آتالانتا، بهصورت انفرادی تمرین میکند. این اقدام او پس از رد پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی اینتر در اوایل این ماه انجام شده، اما باشگاه نراتزوری هنوز امید خود را از دست نداده است.
منابع نزدیک به ملیپوش نیجریهای تأکید میکنند که او مصمم است این تابستان به اینتر بپیوندد و برنامهای برای بازگشت به برگامو ندارد. «لوکا پرکاسی» مدیرعامل آتالانتا، نیز در انگلیس حضور دارد، هرچند رسانه CalcioMercato گزارش میدهد سفر او مرتبط با جذب مهاجم جدید است.
رسانه CalcioMercato نیز نوشت: طارمی پیشتر پیشنهادات بوتافوگو و فلامینگو را رد کرده، زیرا میخواهد در اروپا بماند و تیم لیگ برتری فولام اولویت اوست.
طارمی تابستان گذشته بهعنوان بازیکن آزاد به اینتر پیوست، اما انتظار میرود پس از ورود آنژیوآن بانی، بازگشت پیو اسپوزیتو و تلاش اینتر برای جذب لوکمن، جایگاهش در ترکیب اینتر کاهش یابد.
فولام گفته میشود که برای مونیز ۴۵ میلیون یورو درخواست کرده، در حالی که آتالانتا بر ارزشگذاری ۵۰ میلیون یورویی خود برای لوکمن پافشاری دارد.
