لیدزیونایتد قید جذب طارمی را زد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «leedsunited»، استعدادیاب‌های تیم فوتبال لیدز یونایتد برای تماشای مهاجم ۳۲ میلیون پوندی در ورزشگاه جدید اورتون به مأموریت رفتند

کمتر هواداری از لیدز یونایتد فکرش را می‌کرد که این تیم تا هفته پایانی پیش از آغاز لیگ برتر و دیدار مقابل اورتون، هنوز مهاجم جدیدی جذب نکرده باشد.

«دنیل فارکه» سرمربی لیدز، تغییرات زیادی در خط حمله ایجاد کرده است. ماتیو جوزف به صورت قرضی راهی مایورکا شد، جو گلهارت به هال سیتی بازگشت و پاتریک بامفورد دیگر جایی در برنامه‌های باشگاه ندارد. این مهاجم سابق تیم ملی انگلیس رسماً مطلع شد که جایی در آینده تیم ندارد و پس از آن در تیم زیر ۲۱ ساله‌های باشگاه بازی کرده است.

با این حال، لیدز همچنان در جستجوی یک مهاجم جدید پیش از آغاز فصل لیگ برتر است و به جذب «رودریگو مونیز» امیدوار مانده است. با این وجود، نام دیگری هم حالا در مرکز توجه قرار گرفته است.

اعزام استعدادیاب‌ها برای تماشای مهاجم در خانه جدید اورتون

هفته گذشته، خبرهایی مبنی بر نزدیک بودن مهدی طارمی از اینترمیلان به پیوستن به لیدز منتشر شد. اما اکنون توجه‌ها به سمت «آرتم دوفبیک» مهاجم اوکراینی رم، جلب شده و این بازیکن ممکن است پس از تنها یک فصل رم را ترک کند.

علاقه لیدز به دوفبیک موضوع تازه‌ای نیست. اوایل تابستان گفته شد که لیدز و وستهام مذاکراتی را برای جذب این مهاجم آغاز کرده‌اند. این موضوع پس از آن مطرح شد که دوفبیک کفش طلای لالیگا را در فصل ۲۴-۲۰۲۳ کسب کرد.

گزارش‌ها درباره رقم انتقال متفاوت بوده است، اما روزنامه گاتزتا دلو اسپورت روز دوشنبه گزارش داد که لیدز استعدادیاب‌های خود را برای تماشای بازی دوستانه پیش‌فصل رم مقابل اورتون، که با برتری یک بر صفر رم به پایان رسید، اعزام کرده است.