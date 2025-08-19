شوک به مهاجم تیم ملی ایران؛ طارمی در تیم زیر ۲۳ ساله های اینتر!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پایان فصل گذشته و به دلیل حوادث رخ‌داده در ایران، نتوانست تیم فوتبال اینتر میلان را در جام جهانی باشگاه‌ها همراهی کند. پس از پایان این رقابت‌ها، کریستین چیوو، سرمربی جدید نراتزوری، اجازه حضور طارمی در تمرینات را نداد و این بازیکن در لیست مازاد باشگاه قرار گرفت.

با قرار گرفتن طارمی در لیست مازاد، باشگاه اینتر در تلاش بود مشتری مناسبی برای انتقال او پیدا کند، اما تا روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد هیچ پیشنهاد رسمی برای این بازیکن دریافت نشد و وضعیت او همچنان نامشخص باقی مانده است.

در همین رابطه، «آندره‌آ پاونتی» خبرنگار ایتالیایی خبر داد که طارمی به آپیانو جنتیله (مرکز تمرینی اینتر) بازگشته تا تست‌های پزشکی خود را پشت سر بگذارد و از فردا تمریناتش را با تیم زیر ۲۳ سال اینتر از سر خواهد گرفت.