معمای طارمی در اینتر؛ سرنوشت خط حمله چه می‌شود؟

یک روزنامه ایتالیایی خبر داد که تیم فوتبال اینتر پس از جدایی مهدی طارمی، یک مهاجم جدید جذب خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه توتو اسپورت، تاکنون در این تابستان دو مهاجم از تیم فوتبال اینتر جدا شده‌اند و دو بازیکن دیگر جای آن‌ها را گرفته‌اند.

مارکو آرناوتوویچ و خواکین کوره آ پس از پایان قراردادشان از نراتزوری رفتند و در مقابل، آنژه یوان بونی از پارما به اینتر پیوست و همچنین فرانچسکو پیو اسپوزیتو به ترکیب اصلی تیم اضافه شد.

با این حال، توتو اسپورت تاکید کرده است که اینتر همچنان به دنبال جدایی مهدی طارمی پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات است.

در صورت جدایی طارمی، اینتر تنها چهار گزینه در خط حمله خواهد داشت. به همین دلیل، نراتزوری ممکن است برای تقویت عمق تیم، یک مهاجم دیگر جذب کند.

این موضوع پیش از جدایی طارمی اتفاق نخواهد افتاد؛ چرا که باشگاه تمایلی به داشتن شش مهاجم در فهرستش ندارد، اگر نتواند برای بازیکن ایرانی تیم جدیدی پیدا کند.

با این حال، اگر اینتر راه‌حلی برای جدایی طارمی پیدا کند، احتمال دارد در روزهای پایانی بازار نقل‌وانتقالات به سراغ گزینه دیگری برود.

