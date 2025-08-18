طرح تفصیلی ویژه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته نخستین سفر کاری ما با توفیق زیارت این آستان نورانی آغاز شد و یکی از مصوبات مهم آن، تشکیل کارگروهی با محوریت معاونت عمرانی استانداری برای رسیدگی به مسائل بافت پیرامونی حرم بود.

وی افزود: در این کارگروه موضوعات متعددی همچون تدوین چشم‌انداز و طرح تفصیلی ویژه حرم، مسائل ترافیکی اطراف، بازآفرینی شهری و رفع مشکلات عمرانی بررسی شد و خوشبختانه بخش قابل توجهی از مصوبات عملیاتی شده است.

معتمدیان با اشاره به مصوبه جدید این نشست گفت: با همفکری حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر بنا شد کمیته اقتصادی نیز راه‌اندازی شود تا فعالیت‌های اقتصادی و موقوفات آستان مطهر سامان یافته و بهره‌وری آن‌ها افزایش یابد. در این مسیر از ظرفیت‌های استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده خواهیم کرد.

استاندار تهران در ادامه تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت کنونی، تدوین طرح تفصیلی ویژه حرم مطهر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی است. این طرح، آینده و چشم‌انداز توسعه حرم و بافت پیرامونی آن را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به جایگاه شهرری تصریح کرد: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، شهرری به‌عنوان قبله تهران و قطب فرهنگی و معنوی استان شناخته می‌شود و ما نیز به‌عنوان خادمان مردم استان تهران، همه ظرفیت‌های موجود را برای تحقق این نگاه پای کار خواهیم آورد.