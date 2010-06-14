وزارت راه برای تردد بهتر مردم جزیره خارگ چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی میگلی نژاد در جمع شماری از خبرنگاران افزود: متاسفانه خدمت رسانی درستی بعد از جنگ تحمیلی برای ساکنین جزیره خارگ صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: در حالی که جزیره خارگ در سال های دفاع مقدس یکی از نقاطی بود که توسط دشمن موشک باران شد و ساکنان آن با مقاومت و حضورشان در منطقه، مانع از دسترسی دشمن به این نقطه استراتژیک شدند، اما پس از جنگ برای ارتقای خدمات رسانی به ساکنان آن ضعف هایی وجود داشته است .

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در همین خصوص به ویژه در درباره مشکلات تردد ساکنان جزیره خارگ به وزیر راه و ترابری تذکر داده و او باید در این باره پاسخگو باشد .

میگلی نژاد افزود: در تذکر خود به بهبهانی وزیر راه و ترابری، با یادآوری اینکه جزیره خارگ در نقطه ای استراتژیک قرار گرفته و طی 8 سال دفاع مقدس، حضور و پایمردی ساکنان آن مانع از دسترسی دشمن به پایانه های نفتی شد، خواستار رسیدگی فوری به مشکل تردد ساکنان جزیره خارگ شده ام .

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این تذکر از وزیر خواسته ام تا دست کم 48 ساعت زندگی در جزیره خارگ خصوصاً در زمان بارندگی یا گرد و غبار را تجربه کند تا دردسر ساکنان این جزیره برای تردد به بوشهر، گناوه و خروج از آن را بهتر درک کند .

وی گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت در سفر استانی اش به بوشهر، خرید کشتی مجهز توسط وزارت نفت جهت تردد ساکنان جزیره خارگ به بوشهر بود، اما همچنان ساکنان این جزیره استراتژیک چشم انتظار اجرای مصوبه دولت هستند و انتظار می رود وزارتخانه های راه و نفت برای این مهم جدیت بیشتری به خرج داده تا بخشی از رنج های مردم خارگ را التیام بخشد .

جزیره خارگ به عنوان بزرگترین پایانه صادرات نفت کشور با 20 هزار نفر جمعیت در 57 کیلیومتری شمال غرب بوشهر در آبهای خلیج فارس واقع است و هشت هزار نفر از جمعیت این جزیره بومیان هستند.